صفقة نوعية.. عرض رسمي من نادٍ سعودي لضم رياض محرز

كشف خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا فابريزيو رومانو عن وجود عرض رسمي تقدم به نادي الأهلي السعودي للتعاقد مع الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال فابريزيو رومانو على حسابه في "تويتر": "قدم أهلي جدة عرضا رسمياً إلى النجم الجزائري رياض محرز.. المفاوضات جارية الآن بين الأهلي ورياض لكن نادي الاتحاد ليس في السباق".

وأوضح: "سيطلب مانشستر سيتي رسوما للسماح برحيل محرز هذا الصيف ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات قريبا بين الناديين".

وينتهي عقد رياض محرز مع مانشستر سيتي في 2025 في وقت يبدو محرز منفتحاً على الرحيل عن "السيتيزن" لكونه لم يحظ بدقائق لعب تتناسب مع إمكاناته الفردية والجماعية.

يذكر أن الأهلي السعودي صعد إلى دوري روشن للمحترفين بعدما كان قد هبط بشكل غريب إلى الدرجة الأولى الموسم قبل الفائت.