الإصابة تحرم الرياضي اللبناني خدمات نجمه علي منصور في نهائيات «سلة غرب آسيا»

حدد نادي الرياضي اللبناني لكرة السلة، طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق علي منصور أمس، في المباراة الافتتاحية في نهائيات (سوبر غرب-آسيا) لكرة السلة أمام المنامة البحريني، لحساب المجموعة الأولى من دوري مجموعات البطولة المقامة حالياً على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في نادي شباب الأهلي في دبي، وتمتد حتى 17 يونيو الجاري.

وأكد مصدر طبي في نادي الرياضي، أن إصابة منصور حدثت بعد ضربة قوية في الركبة، ولا يوجد أي تأثير على الرباط الصليبي، لكنها ستبعد اللاعب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4 و5 أسابيع.

يذكر أن علي منصور تعرض للإصابة في الربع الثاني من مباراة فريقه الرياضي امام المنامة، التي انتهت بانتصارٍ عريض لفريق العاصمة اللبنانية بنتيجة (112-84)، إلا أن الرياضي سيفتقد خدمات نجمه منصور فيما تبقى من مراحل البطولة، بداية من المواجهة القوية التي ستجمعه يوم غدٍ الأثنين أمام مواطنه بيروت اللبناني.