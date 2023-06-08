معلومات صادمة عن نادي ميسي الجديد في أمريكا (فيديو)

قرر النجم الأرجنتيني وأفضل لاعب في العالم والمتوج بلقب كأس العالم في ديسمبر الماضي إنهاء مسيرته الكروية بطريقة غريبة، أثارت فضول العالم، للاعب قادر على العطاء أكثر من 4 سنوات إضافية، خاصة وأنه متوج بلقب الدوري الفرنسي، وكان بطل الدوري الإسباني فريق برشلونة يبحث التعاقد مع اللاعب وهو ما يعني قدرته على العطاء في واحداً من أكبر الدوريات في العالم بالدوري الإسباني.

وكان النجم الأرجنتيني قد أعلن في لقاء مصور خاص عن وجهته الجديد وتحدث عن الفترة الصعبة ومشواره السابق مع كرة القدم ( طالع التفاصيل )

وبالنظر إلى النادي الجديد الذي قرر ميسي الانتقال إليه، فلن نجد أي مقارنه بينه وبين اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم والمتوج بلقب أفضل لاعب في العالم 7 مرات.

وتعود ملكية النادي الأمريكي إلى النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، وتأسس سنة 2018، أي منذ 5 سنوات فقط بينما يلعب ميسي، كرة القدم منذ 19 عاماً، ويتسع ملعب الفريق إلى 18 ألف متفرج فقط، كما أنه يحتل حاليا المركز الأخير في ترتيب الدوري الأمريكي بعد مرور (16) مباراة.

وبالمقارنة بعدد البطولات، فنجد أن النادي الحديث لم يحقق أي لقب في تاريخه مقارنة بـ 43 لقب حققها الأسطورة ميسي في مشواره، كما أن القيمة السوقية للنادي تصل إلى 34 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة السوقية لميسي، 45 مليون يورو، وحقق النادي في الموسم الحالي 21 هدفاً فقط في بطولة الدوري الأمريكي بينما حقق النجم الأرجنتيني 28 هدفاً في الموسم الحالي.

مقارنة صادمة تؤكد أن ليونيل ميسي، قرر الاعتزال بطريقة خاصة وهي الاستمتاع بأخر فترة في تاريخه، مع عائلته فقط.