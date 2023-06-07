عاجل.. ميسي يعلن عن ناديه الجديد (فيديو)

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن ناديه الجديد بعد فترة كبيرة من المحادثات والمناورات الخاصة بمستقبل أفضل لاعب في العالم 7 مرات وبطل كأس العالم الأخيرة، بعد أن كانت الكفة تسير إلى في اتجاه الهلال السعودي ليصدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الجمهور ويخرج في تصريحات ليحدد وجهته المقبلة.

وأكد النجم الأرجتيني في تصريح مصور أنه اتخذ قراره النهائي بالذهاب إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، ولكن لم يتم الانتهاء من التعاقد بنسبة 100٪ بعد لكنه اتخذ قرار الاستمرار هناك.

وكشف ميسي في حوار تفزيوني لقناة "أم سي سبورت" عن كل ما أثير الفترة الأخيرة قائلا: " بعد فوزي بكأس العالم وعدم قدرتي على الانضمام إلى برشلونة، كان علي أن أنتقل إلى دوري MLS لأعيش كرة القدم بطريقة مختلفة، سمعت أنه كان عليهم بيع اللاعبين أو خفض رواتب اللاعبين والحقيقة هي أنني لم أرغب في المرور بذلك أو الاهتمام بالحصول على شيء له علاقة بكل ذلك".

وأضاف "البرغوث" في حديث عاطفي عن ناديه السابق برشلونة: " اشتقت لبرشلونة، من النادي قالوا إن الأمر يعتمد عليك بنسبة 99٪ تقريبًا وقال تشافي إن لك اليد العليا لكن هناك شيء مفقود، لم يكن هناك عرض. كيف عشت ذلك، لقد استمعت إلى القليل من كل ما قيل وما كان يخرج وما قاله تشافي .. لكنه كان قليلاً مما كان يقوله مؤخرًا".

وتابع: "لقد أعطت الليغا الموافقة ولكن ليس من الواقعي أن القرار قراري لأن العديد من الأشياء مفقودة وهو صيف طويل لا أرغب فيه في المرور بما مررت به بالفعل مرة من قبل، فضلت اتخاذ القرار في وقت مُبكر لإنهاء هذا والتزام الهدوء والتفكير في الإجازات ومستقبلي والتخطيط بالفعل لما أعرف أنه سيكون ممكنًا".

وأضاف عن رحلته مع باريس سان جيرمان: " بمشاعر مختلطة، الحقيقة هي أن السنة الأولى كانت صعبة للغاية، كما سبق أن قلت في بعض الأحيان لأسباب مختلفة، في السنة الثانية بالأشهر الستة الأولى شعرت أنني بحالة جيدة جداً، ومرتاح جداً في النادي وفي المدينة مع عائلتي، في النصف كان هناك كأس العالم وأعتقد أن كأس العالم ميز الموسم قليلاً، مع مثل هذه المنافسة المهمة في المنتصف لأول مرة، أعتقد أنه كان له تأثير كبير على الموسم، كنت أتوقع أن ينتهي بشكل مختلف، لكن لقد مر عامان، وكان ذلك بشكل عام صعباً بالنسبة لي، لكنه هذا العامان خلفي الأن".

وقال النجم الأرجنتيني: " لو كان الأمر يتعلق بالمال لكنت ذهبت إلى المملكة العربية السعودية، كان لدي عروض أوروبية ولكن الفريق الأوروبي الوحيد الذي أردته كان برشلونة، آخر سنتين لم تكن جيدة لعائلتي، كنت أريد العودة إلى نادي برشلونة.. ولكن هذا لم يكن ممكن، أكثر ما يهمني الآن هو عائلتي"