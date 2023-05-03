بقرار «لجنة هندسية».. الجمهور السوري ممنوع من حضور المباريات

أعلن الاتحاد الرياضي العام في سورية، أمس، منع كافة جماهير ومشجعي الأندية، دخول الملاب والصالات الرياضية، بعد كشف اللجنة الهندسية لتلك المنشآت والتأكد من عدم سلامتها.

وتولت لجنة هندسية بمعاينة وفحص الملاعب والصالات الرياضية، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سورية في السادس من فبراير الماضي، قبل أن تقوم اللجنة برفع تقريرها النهائي، الذي أكد عدم سلام هذه المنشآت بسبب تأثرها بالزلزال.

وقال رئيس الاتحاد الرياضي العام في سورية، فراس معلا، في تعليقه على قرار اللجنة الهندسية: «سلام الجماهير أهم من حضورهم الملاعب، فرغم الحرص عن حضور الجماهير ومتابعة فرقهم مباشرة إلا أن سلامة الجميع أكبر بكل تأكيد».

وأوضح معلا في تصريحات تولت نشرها وسائل الإعلام السورية، ومن ضمنها صحيفة «الوطن»، أن: «الموضوع يتعلق بالسلامة العامة»، مشيراً إلى أن البعض يحاول تسجيل موقف على قرار المنع، وهذا أمر محزن«.

وأضاف: «عند انتهاء الموسم الحالي، سيتم إجراء الأعمال الإنشائية المطلوبة لتكون كافة الصالات والملاعب في جاهزية تامة قبل انطلاق الموسم الجديد».