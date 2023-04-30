طاقم تحكيم إماراتي يدير نهائي كأس مصر للكرة الطائرة بين الأهلي والزمالك

تألق طاقم حكام إماراتي في إدارة مباراتين من أصل ثلاث مباريات بقمة كرة الطائرة بين قطبي الكرة المصرية بين ناديي الأهلي والزمالك.

وأدار المباراة الأولى الحكمان الإماراتيان في الكرة الطائرة، حامد الروسي كحكم أول، ومحمد الدولة، حكما ثانيا، والتي فاز فيها فريق الزمالك 3 أشواط مقابل شوطين للنادي الأهلي.

فيما أدار المباراة الثانية محمد الدولة كحكم أول وحامد الروسي حكما ثانيا والتي انتهت بفوز النادي الأهلي في 3 أشواط مقابل شوطين لصالح النادي الزمالك، وتلعب المباريات وفق نظام «البلاى أوف» أو المربع الذهبي أو التصفيات في الدوريات الرياضية، وهي بطولة تقام بعد نهاية الموسم التمهيدي، وتٌلعب لتحديد بطل الدوري. اعتمادا على الدوري، قد تكون التصفيات إما لعبة واحدة، أو سلسلة من المباريات تلعب بنظام خروج المغلوب.

ويلعب الفريقين للتتويج مباراة ثالثة فاصلة بكأس مصر يوم الأحد الموافق 30 أبريل 2023، في صالة اتحاد الشرطة أيضاً، ويديرها الروسي حكم أول، والدولة حكم ثاني.

ونجح فريق الزمالك مؤخرا في الاحتفاظ بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي على حساب غريمه التقليدي بالفوز في «البلاي أوف» مؤخرا على صالة أكتوبر الدولية، حيث يسعى لمواصلة التفوق على المارد الأحمر وسط طموح الأخير في الأخذ بالثأر في منافسات كأس مصر.

يشار إلى أن محمد الدولة أدار نهائي بطولة آسيا للرجال، بالإضافة إلى مشاركته في تحكيم نهائي بطولة غرب آسيا.



فيما أدار حامد الروسي، مباراة المركزين الثالث والرابع للنسخة 20 في بطولة العالم في بولندا خلال أغسطس 2022، وأدار أيضاً نهائيات أولمبياد طوكيو 2020، ونهائيات دوري الأمم للمنتخبات الماضية، بالإضافة إلى إدارته لنهائي الدوري الكويتي للكرة الطائرة في الأسبوع قبل الماضي.