آخر كلام.. رمضان صبحي يحدد موقفه من اللعب للزمالك

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أكد مصدر لـ"الإمارات اليوم" أن لاعب نادي بيراميدز المصري الدولي رمضان صبحي لن يلعب للزمالك في الموسم المقبل، رغم وجود مفاوضات جادة من جانب إدارة القلعة البيضاء، للحصول على خدمات اللاعب.

وقال المصدر إن رمضان صبحي استجاب لرغبة أفراد اسرته بعدم الإقدام على خطوة اللعب للزمالك لتفادي الصدام مجدداً مع جماهير الأهلي، وأن رمضان صبحي اتخذ قراراً بخوض تجربة احتراف خارجية سواء في الدوريات الأوربية أو الخليجية، وإذا لم ينجح في الحصول على عقد خارجي سيبقى في بيراميدز.

وشدد المصدر على أن نادي بيراميدز لا يمانع في بيع اللاعب لأي نادي محلي أو خارجي شريطة أن يحصل على الأموال التي دفعها إلى نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي والمبالغ التي حصل عليها اللاعب خلال موسمين

وتعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي في السابع من سبتمبر عام 2020 بعد انتهاء عقد اعارته للأهلي، إذ حقق اللاعب مسيرة ناجحة مع القلعة الحمراء، بواقع أربعة بطولات للدوري، وثلاث بطولات للسوبر المصري، وبطولة الكونفدرالية الأفريقية ولقب لدوري الابطال الأفريقي.

وشارك رمضان صبحى مع الأهلي في 110 مباراة نجح خلالهم في تسجيل 24 هدفاً وصنع 21 هدفاً آخر.

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