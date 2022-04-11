أحداث شغب توقف مباراة الرياضي والحكمة في دوري السلة اللبناني.. (فيديو)

المصدر: جوني جبور-دبي

شهد «ديربي» العاصمة اللبنانية بيروت، الذي جمع الحكمة والرياضي ضمن منافسات الجولة 20 في بطولة الدوري اللبناني لكرة السلة، توقف المباراة بعد إشكال كبير بين جماهير الرياضي والقوى الأمنية، رغم تقدم فريقهم بنتيجة «56-52» قبل ثانيتين من انتهاء الربع الثالث للمباراة التي أقيمت على صالة «صائب سلام» في منطقة المنارة.

وقال موقع «تلفزيون الجديد»، إن: «جملة من السباب والشتائم، سبقت الإشكال، وسط أجواء مشحونة، حيث تلاسن أحد مشجعي الرياضي مع لاعب الحكمة علي مزهر، ليدخل على أثره الجمهور أرضية الملعب، الذي اتبع بعراك جمهور الرياضي مع القوى الأمنية بشكل عنيف».

بدورها قالت جريدة «النهار» اللبنانية، إن: «مشاهد الشغب أعادت الذاكرة إلى سنوات سابقة في مباراة الرياضي والحكمة، بعد أن شهدت اقتحام الجمهور أرض الملعب، ورمي العبوات والاجسام الصلبة والاعتداء على القوى الأمنية، وملاحقة لاعبي الفريق الخصم إلى مداخل غرف الملابس، في أمر مستغرب ومستهجن، وأن ما حصل لا يخدم كرة السلة، بل يلحق ضرراً فادحاً في صورتها ويعرضها للخطر».

فوضى وتكسير.. إشكال كبير أثناء مباراة الحكمة والرياضي! pic.twitter.com/FwT9V1AkdS — خالد نشابه (@7762knn) April 10, 2022

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