النيابة تكشف تفاصيل وفاة حارس مرمى الأهلي المصري: والده رفض زواجه من فتاة فأنهى حياته

المصدر: موقع الإمارات اليوم

باشرت النيابة العامة في مصر التحقيقات، في حادث وفاة زياد إيهاب، حارس مرمى النادي الأهلي للشباب "مواليد 2003"، حيث ورد إلى النيابة العامة بلاغ اليوم بدخول المتوفَّى إلى المستشفى نتيجة سقوطه من علو.

وقالت النيابة في بيان نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مساء الأحد، إنها باشرت التحقيقات، وناظرت جثمان المتوفى، وتبينت ما به من إصابات ظاهرية وعاينت محل الواقعة وطالعت ما سجلته آلات المراقبة المطلة عليه، كما سألت النيابة والدي المتوفى وشاهدين على الواقعة.

وتوصلت التحقيقات حتى تاريخه إلى مرور المتوفى بضائقة نفسية لرفض والده طلبه للزواج من أحدى الفتيات، وفي وقت مبكر من صباح اليوم الأحد فاجأ أسرته بإلقائه نفسه من أعلى العقار الذين يقيمون به ففارق الحياة حسب صحيفتي المصري اليوم والوطن.

وقررت النيابة العامة نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة وتكليف أحد الأطباء الشرعيين بإجراء الصفة التشريحية عليه لبيان ما به من إصابات وكيفية حدوثها وسبب الوفاة ومدى إمكانية حدوثها وفقًا للتصور الذي توصلت إليه التحقيقات كما كلفت النيابة الشرطة بالتحري حول الواقعة وصولا لحقيقتها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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