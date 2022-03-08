مرتضى منصور يعلن رحيله عن رئاسة نادي الزمالك يوم الجمعة

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، رحيله، عن منصبه، عقب مباراة الفريق أمام الوداد المغربي، يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرتضى في تصريحات لقناة الحدث اليوم المصرية: «لن أستطيع الاستمرار في منصبي، المناخ المحيط بي لا يساعدني على العمل أو الاستمرار».

وتابع: «في صباح كل يوم أذهب للمحكمة، قضايا مرفوعة ضدي من محمود الخطيب (رئيس الأهلي) وأحمد سليمان وممدوح عباس، ومسؤول في الدولة قال لي (الخطيب خط أحمر)، وأنا لن أعمل بهذ الطريقة، غير قادر لا صحيا ولا نفسيا».

وأضاف: «عقب مباراة الوداد والزمالك، لن أذهب للنادي مرة أخرى، سأظل في بيتي مع أبنائي وأحفادي».

واسترسل: «تم حفظ جميع البلاغات المقدمة مني ضد محمود الخطيب وممدوح عباس، الذي يحدث الآن يزيد عن كل الحدود، قلت في حديثي مع المسؤولين في الدولة أنني لن استمر بهذه الطريقة، أمر من الاثنان التفرغ لنادي الزمالك أو القضايا».

وواصل: «اعتذر لجماهير الزمالك المحترمة وجمعيته العمومية لأنهم انتخبوني، اخر يوم لي في النادي هو الجمعة المقبل، وبداية من يوم السبت سأتفرغ لهذه القضايا».

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