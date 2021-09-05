الجزائر تعيد فتح المنشآت الرياضية بشرط تقديم الجواز الصحي

المصدر: الجزائر - د ب أ

أعلنت وزارة الشباب والرياضة في الجزائر اليوم، إعادة فتح كل المنشآت الرياضية واستئناف الأنشطة والمنافسات الرياضة اعتبارا من غد الاثنين.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن فتح جميع المنشآت الرياضية جاء بعد موافقة الوزير الأول (رئيس الوزراء) ولكن بشرط تقديم الجواز الصحي الذي يثبت تلقي اللقاح من طرف مسؤولي هذه المنشآت ومستعمليها والامتثال الصارم للبروتوكول الصحي المعتمد.

كما نوهت إلى أن هذا القرار سيسمح للمنتخبات الجزائرية من التحضير في أحسن الظروف للمنافسات الرياضية الهامة على رأسها ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تستضيفها مدينة وهران غربي البلاد صيف 2022.

يذكر أن الجزائر كانت علقت النشاط الرياضي في البلاد منتصف مارس 2020، على خلفية تفشي فيروس كورونا، ولم تسمح إلا بعودة مشروطة لدوري كرة القدم، مع السماح للرياضيين الدوليين باستئناف التحضيرات تحسبا للمواعيد الدولية الهامة.

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