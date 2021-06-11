معلومات قد لا تعرفها في كأس أمم أوروبا

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

ينتظر جمهور كرة القدم في العالم انطلاق البطولة الأوروبية الأهم خلال هذا العام والتي تعتبر نسخة مصغرة من بطولة كأس العالم، إذ تضم البطولة من منتخبات عالمية تملك النسبة الأكبر في عدد مرات الفوز بلقب كأس العالم، ومع انطلاق البطولة بلقاء ايطاليا وتركيا اليوم (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات) نلقي الضوء على عدد من المعلومات قد لا يعرفها الجمهور عن البطولة:



1- لم يحدث من قبل أن فاز منتخب مشارك في البطولة بجميع مبارياته وأفضل رقم لأي فريق بطل عندما فاز المنتخب الفرنسي في 5 مباريات من 6 في عام 2000 كذلك إسبانيا في 2008



2- النمسا ولاتفيا والنرويج هم أصحاب أقل معدل تهديفي بهدف واحد فقط في تاريخ البطولة.



3- المنتخب الألماني صاحب أعلى معدل تهديفي بتاريخ البطولة



4- المنتخب الألماني هو صاحب أعلى معدل استقبال أهداف.



5- أحتاج منتخب رومانيا لـ 8 مباريات ليحقق أول فوز له في تاريخ البطولة، وكذلك المنتخب السويسري.



6- منتخب إيطاليا صاحب أعلى نسبة تعادل بالمباريات في تاريخ البطولة



7- منتخب الدنمارك صاحب أعلى نسبة خسارة بالمباريات في تاريخ البطولة.



8- المنتخب الألماني صاحب أعلى نسبة فوز بالمباريات.



9- شارك المنتخب الإنجليزي في البطولة 10 مرات، ولم يصل للمباراة النهائية في أي نسخة شارك فيها.



10-المنتخب اليوغسلافي هو الأكثر وصولا للمباراة النهائية دون تحقيق البطولة.



11- صام المنتخب الإسباني عن تحقيق اللقب منذ عام 1964 حتى عام 2008 أي 44 عاماً عن عدم تحقيق البطولة، كما لم يحقق المنتخب الإيطالي اللقب منذ 1968.



12- يوجد منتخب وحيد فقط فاز البطولة مرتين متتاليتين وهو المنتخب الإسباني في 2008 عندما تغلب على ألمانيا بالمباراة النهاية، و2012 على نظيره الإيطالي.



13- المنتخب الألماني هو صاحب أكثر عدد من المشاركات بالبطولة منذ انطلاقها بـ 13 مشاركة منذ عام 1972 وحتى الآن.



14- فازت منتخبات هولندا واليونان والدنمارك في المرة الوحيدة التي وصلوا فيها للمباراة النهائية



15- المنتخب الفرنسي صاحب أعلى نسبة فوز في النهائيات حيث وصل الفريق إلى المباراة النهائية في مناسبتين فاز بالبطولة عام 1984 وعام 2000 قبل أن تنكسر في 2016.



16- منتخب الاتحاد السوفيتي وصل للمباراة النهائية في أربع مناسبات.. وفاز بالبطولة في عام 1960 فقط.



17- في 10 مباريات متتالية للمنتخب الروماني منذ عام 1984 حتى عام 2000 لم يستطيع المنتخب الحفاظ على شباكه نظيفة أبداً.

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