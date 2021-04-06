السعودية تنقل مباريات الاتحاد الآسيوي محلياً

المصدر: كوالالمبور -أ.ف.ب

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس، عن توقيع اتفاقية حقوق حصرية مع «شركة الرياضة السعودية»، لتحصل على الحقوق الإعلامية لمسابقات الاتحاد القاري في السعودية بين 2021 و2024.

وشرح الاتحاد القاري انه بموجب هذه الاتفاقية، حصلت الشركة على حقوق حصرية «لبث البطولات الرئيسية للمنتخبات الوطنية والأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومن ضمنها التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 إلى جانب دوري أبطال آسيا».

يذكر أن شركة الرياضة السعودية تأسست في منتصف 2020، وهي تابعة لوزارة الرياضة، متخصصة في مجال الإعلام الرياضي بهدف تطوير الإنتاج التلفزيوني للمحتوى الرياضي والحصول على حقوق البث الفضائي للأحداث الرياضية العالمية.

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