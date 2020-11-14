سرقة سيارة فاخرة لنجم وهداف توتنهام في وضح النهار

المصدر: حميد نعمان - دبي

تعرض هداف فريق توتنهام، ومنتخب إنجلترا، هاري كاين للسرقة في وضح النهار بحسب صحيفة "ذي الصن" البريطانية التي أكدت سرقة سيارة فاخرة تعود ملكيتها إلى اللاعب، ويقدر سعرها بأكثر من 100 ألف جنيه استرليني، وهي من نوع "رينج روفر".

ويعد كاين ثالث لاعب في "سبيرز" يتعرض للسرقة في الأشهر الثلاثة الماضية. وقالت الصحيفة إن السرقة تمت من قبل عصابة متخصصة، قامت بمراقبة تحركات اللاعب في الفترة الاخيرة. وقالت إن كاميرات المراقبة أظهرت ملاحقة سيارة معينة للاعب في أكثر من مناسبة، وهناك شكوك بأنها تعود للعصابة التي نجح أفرادها في سرقة السيارة حين كانت متوقفة في منطقة شرق العاصمة البريطانية لندن، وبعد أن قاموا بفتحها بجهاز إلكتروني.

وينتظر اللاعب ابنه الثالث خلال أيام من زوجته كايت وودلاند، وكان والده أول من اتصل بالشرطة بعد أن تبين له اختفاء السيارة. وبعد البحث الأولي، أخبرت الشرطة اللاعب بأن سيارته قد لا ترجع أبدا.

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