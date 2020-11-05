فورمولا 1 في السعودية للمرة الأولى العام المقبل

المصدر: جدة - (أ ف ب)

أعلنت السعودية، اليوم، أنها ستستضيف جائزة ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد للمرة الأولى العام المقبل، بسباق ليلي في مدينة جدة على البحر الأحمر.

وقال وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزير بن تركي آل سعود، في مؤتمر صحافي لإعلان الحدث، إن "هذه الاستضافات مكملة لحزمة من الاستضافات الرياضية في ظل رؤية المملكة 2030، وبدعم لا محدود من قيادتنا الكريمة وبالأخص من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وسيقام السباق في على كورنيش محافظة جدة في نوفمبر 2021.

وأضاف الوزير: "كنا نحلم بمشاهدة هذه الأحداث الرياضية على الشاشة، والآن أصبحت على أرض الواقع"، مشيراً إلى أن الاستضافة "تؤكد وجودنا في الأحداث العالمية الكبرى".

وتابع أن هذا الحدث "لن يكون تسلية، بل سيأتي أيضاً بأهم مصنعي السيارات في العالم"، مؤكداً أن ذلك "يضيف إلى مكانة المملكة واستعدادها لاستضافة أكبر الأحداث الرياضة والثقافية وغيرها".

بدوره، اعتبر رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان العبدالله، في المؤتمر الصحافي نفسه "استفدنا كثيراً من تنظيم فورمولا إي ورالي دكار، وسنقوم بالافادة من تلك الخبرات في الحدث الحالي".

وسيكون هذا السباق، الذي يأتي في إطار شراكة تمتد 15 عاماً، ثالث سباقات فورمولا واحد في منطقة الشرق الأوسط، بعد جائزتي البحرين الكبرى، وأبو ظبي الكبرى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news