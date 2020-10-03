حالتان إيجابيتان بـ «كورونا» في نابولي قبل مواجهة يوفنتوس

المصدر: روما ■أ.ف.ب

أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم عن وجود حالتين إيجابيتين بفيروس كورونا المستجد في صفوفه، قبل يومين من لقاء قمة المرحلة الثالثة مع يوفنتوس حامل اللقب غداً.

وقال نابولي في تغريدة عبر صفحته على «تويتر» إنه «بعد اختبارات الخميس، فإن اللاعب البولندي بيوتر زيلينسكي وعضو في الجهاز الفني إيجابيان بفيروس كوفيد-19». وكان نابولي آخر فريق واجه جنوى الذي أعلن قبل أيام عن إصابة 19 فرداً من لاعبيه والعاملين فيه بفيروس كورونا.

وأجل الاتحاد الإيطالي مباراة جنوى ضمن المرحلة السابقة ضد تورينو نهاية الأسبوع المنصرم، علماً أنه خسر في المرحلة التي سبقتها أمام نابولي بسداسية نظيفة.

وينتظر نابولي صاحب الصدارة مباراة صعبة غداً ضد يوفنتوس في أليانز ستاديوم في تورينو.

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