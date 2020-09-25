صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين برشلونة ويوفنتوس.. من المستفيد؟

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "صن" البريطانية عن صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ويوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية يتم بموجبها حصول "السيدة العجوز" على خدمات اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي مقابل رحيل الجناح الطائر البرازيلي دوغلاس كوستا إلى النادي الكاتالوني.

وقالت الصحيفة اليوم الجمعة: "إن الناديان يبحثان على طاولة المفاوضات إمكانية إتمام الصفقة التبادلية على شاكلة الصفقة المشابهة التي تمت أخيراً بينهما بحصول اليوفي على البرازيلي آرثر ميلو مقابل انتقال البوسني ميراليم بيانيتش إلى البارسا في يونيو الماضي".

وكانت وسائل الإعلام الإيطالية من بينها "توتو سبورت" قد أوضحت بأن كوستا مطلوب في عدد من الأندية الإنجليزية يتقدمها مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، في وقت يسعى مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان إلى اقتناص اللاعب المهاري الذي يبدو مفيداً للطريقة التي يلعب بها النادي الكاتالوني.

يذكر أن باب الانتقالات الصيفية سيغلق في الخامس من أكتوبر المقبل ما يعني أن الصفقة التبادلية قد تتم في أسرع وقت خصوصاً أن يوفنتوس وبرشلونة يسعيان إلى تدعيم صفوفهما في أسرع وقت ممكن لخوض غمار المنافسة محلياً وأوروبياً للاستفادة القصوى من كلا اللاعبين.

ويرى مراقبون بأن الصفقة قد تكون أكثر فائدة لبرشلونة خصوصاً أن ديمبلي عانى من كثرة الإصابات التي حرمته اللعب لفترة طويلة بقميص البارسا (9 مباريات في الموسم الماضي) مما أفقده ثقة الجمهور خصوصاً بعد الفرصة المذهلة التي أهدرها في الموسم قبل الماضي أمام مرمى ليفربول بقمة ذهاب دوري أبطال أوروبا والتي تسببت لاحقاً بشكل كبير في الخروج من المنافسة.

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