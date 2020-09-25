إيطاليا تستعد لإعادة فتح الملاعب أمام الجماهير

المصدر: ميلانو ■أ.ف.ب

أعلن وزير الرياضة الإيطالي، فيتشنزو سبادافورا، أنه تمت الموافقة على المخطط لعودة الجماهير جزئياً إلى الملاعب في البلاد، ما يشكّل بارقة أمل لأندية الدوري الإيطالي لكرة القدم. وقال سبادافورا أمام البرلمان الإيطالي: «يجب أن تتم الموافقة بالإجماع على بروتوكول جديد لإعادة فتح الملاعب تدريجياً»، من قبل السلطات الإقليمية في البلاد.

وأضاف أن البروتوكول «سيتم تقديمه (اليوم) إلى اللجنة الفنية العلمية لإعادة الفتح التدريجي والآمن، لجميع المسابقات الرياضية وليس فقط كرة القدم».

منذ الأحد الماضي، تم السماح لجميع الأحداث الرياضية المقامة بالهواء الطلق في إيطاليا باستقبال 1000 شخص حداً أقصى، بعد أشهر من استكمال المنافسات خلف أبواب موصدة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتابع وزير الرياضة: «هدفي وهدف الحكومة هو عودة الجماهير إلى الملاعب، وفي جميع الرياضات بشكل عام، وإعطاء قوانين موحدة للجميع».

وأكد سبادافورا أن العودة الكاملة إلى الملاعب «ستحصل حتماً في وقت لاحق، وأيضاً في ضوء البيانات التي ستأتي من تأثير إعادة فتح المدارس».

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