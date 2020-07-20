"فرانس فوتبول" تعلن عدم منح جائزة الكرة الذهبية لعام 2020

المصدر: باريس - أ ف ب

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية المتخصصة الإثنين عدم منح جائزة الكرة الذهبية لعام 2020 التي تخصص لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، نظرا للظروف التي فرضها فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت المجلة الفرنسية في بيان نشر على موقعها الالكتروني "للظروف الاستثنائية، ترتيبات استثنائية. للمرة الأولى في تاريخها الذي بدأ عام 1956، لن يتم منح جائزة الكرة الذهبية لفرانس فوتبول لعام 2020، في غياب الظروف الملائمة الكافية".

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