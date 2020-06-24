الجزائر وتونس تتفقان على التأسيس لتحالف رياضي

المصدر: الجزائر - أ.ف.ب

اتفقت الجزائر وتونس على تنسيق جهودهما لدعم وجود ممثليهما في الهيئات الرياضية الدولية، واستضافتهما للتظاهرات الرياضية الكبرى، ما يعدّ خطوة مهمة نحو التأسيس لتحالف رياضي بمنفعة متبادلة.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية في بيان لها، أن الوزير سيد علي خالدي، اجتمع أول من أمس، مع نظيره التونسي أحمد قعلول، وأن الاجتماع تناول السبل العملية الكفيلة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الشباب والرياضة.

واضاف البيان أن هذا اللقاء شكل فرصة لتبادل الرؤى والآراء حول القضايا الرياضية والشبابية ذات الاهتمام المشترك، التي سجل بشأنها الطرفان توافقاً تاماً. وكشف أن الطرفين اتفقا على وضع آلية مواتية لتنسيق مواقف بلديهما على مستوى الهيئات الرياضية الدولية، إضافة إلى تنسيق مواقف البلدين في المؤتمرات والندوات والمجالس الوزارية المغاربية والإفريقية والعربية والدولية، والدعم المتبادل لمرشحي البلدين في هذه الهيئات، والمساندة المتبادلة لترشح أحد البلدين لاحتضان التظاهرات الرياضية والشبابية.

الطرفان اتفقا على وضع آلية لتنسيق مواقفهما الرياضية.

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