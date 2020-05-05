وزير الرياضة الإيطالي يعيد الأمور إلى نقطة الصفر

المصدر: روما -أ.ف.ب

بعدما تأمل الكثيرون بإمكانية عودة منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم في وقت قريب نتيجة قرار الحكومة السماح بعودة التمارين الفردية لجميع الرياضات اعتباراً من الاثنين، بما فيها الجماعية، أعاد وزير الرياضة الأمور الى نقطة الصفر بقوله إن أحداً لم يتحدث عن استئناف الموسم.

وجدد فينتشنزو سبادافورا، مساء أول من أمس، موقفه السابق بـ«عدم السماح بعودة تمارين الفرق حتى 18 مايو» في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويشكل موقف سبادافورا ضربة محبطة للذين يأملون باستئناف الموسم والذين اعتبروا ما صدر عن وزارة الداخلية مؤشراً إيجابياً.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: «الرياضيون، محترفون أم لا، الذين ينتمون الى الرياضات الجماعية، سيسمح لهم أسوة بجميع المواطنين، بممارسة التمارين في الاماكن العامة او الخاصة، مع احترام قواعد التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن مترين، إضافة الى حظر أي تجمعات».

لكن وزير الرياضة تمسك بالموقف الصادر سابقاً عن السلطات بأنها ستسمح باستئناف التدريبات للرياضات الجماعية في 18 مايو الجاري مقابل الرابع من الشهر ذاته للرياضات الفردية، الموعد المقرر لبدء تخفيف إجراءات الإقفال التام.

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