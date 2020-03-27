الإعلان عن أول وفاة للاعب عربي بسبب فيروس كورونا

المصدر: حميد نعمان - دبي

أعلن الاتحاد الصومالي لكرة القدم، الخميس، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وفاة اللاعب السابق في منتخب الصومال، عبدالقادر محمد فرج عن عمر يناهز 59 سنة، متأثراً بمضاعفات نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد. وبهذا أصبح عبدالقادر فرج أول لاعب عربي وإفريقي يتوفى نتيجة "كوفيد 19".

وأكد الاتحاد الصومالي أن اللاعب توفي في أحد المستشفيات بالعاصمة البريطانية لندن، حيث كان قد دخل إليها قبل أسبوع تقريباً، بعد أن اصيب بالفيروس. ونعى الاتحاد فرج باعتباره أحد أساطير الكرة الصومالية. يذكر أن عبدالقادر فرج عمل في الفترة الاخيرة مستشاراً لوزارة الرياضة الصومالية.