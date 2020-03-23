"لعنة" إلغاء الألومبياد تعود كل 40 عاما منذ الحربين العالمية والباردة

المصدر: متابعة مكي معمري

دورة الألعاب الأولمبية تعاني "انتكاسة" مرة أخرى، في وقت يناقش مسؤولون رياضيون إمكانية إلغائها أو تأجيلها. ويُذكر أنه تم مقاطعة الألعاب مرتين، الأولى في 1940 بسبب الحرب العالمية الثانية، والأخرى في 1980 خلال الحرب الباردة.

وعلى الرغم من إصرار وعناد الحكومة اليابانية على أن تنظيم الألعاب الأولمبية هذا العام سوف يمضي قدمًا، إلا أنها تدرس خططًا لاستضافة الألعاب بدون جمهور أو تأجيلها لمدة عام أو عامين بسبب أزمة الفيروس المستجد. ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن احتمال إلغاء الألعاب الأولمبية أمر مألوف بالنسبة للبلد اضطر إلى إلغاء الألعاب في عام 1940 بسبب الحرب العالمية.

ويعتقد مسؤولون في اليابان، أن طوكيو 2020 تعرضت ل"لعنة"، بدأت في عام 1940، وعادت مرة أخرى بعد أربعة عقود من مقاطعة ألعاب موسكو لعام 1980. إنها مشكلة تحدث كل 40 عامًا.

تمت مقاطعة الألعاب، التي أجريت في برلين خلال الحرب العالمية، لأن الدول الغربية مثل الولايات المتحدة شككت في نوايا النظام النازي؛ لكن 49 دولة شاركت، واستغل أدولف هتلر، المناسبة من أجل الدعاية.

وأثبتت ألمانيا أنها قد نهضت من هزيمة الحرب العالمية الأولى ونجحت في تنظيم الألعاب، ولكن في الوقت الذي سمحت فيه للنازيين بالازدهار، وهو أمر سيكون له تداعيات بعيدة جدًا على عالم الرياضة