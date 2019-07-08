تريزيغيه يقترب من الدوري الإنجليزي

أشارت شبكة بي بي سي البريطانية إلى اقتراب نادي أستون فيلا الإنجليزي من التعاقد مع اللاعب المصري محمود تريزيغيه، بعدما تابعة المدير الفني والمدير الرياضي للنادي وتواجدا في مصر لمتابعة اللاعب في بطولة كأس الأمم الإفريقية ليقترب لاعب فريق قاسم باشا التركي من الانتقال إلى مرافقة قائد منتخب مصر أحمد المحمدي في النادي الصاعد حديثاً إلى الدوري الإنجليزي في عرض يقدر بقيمة 10 مليون جنيه إسترليني لقاسم باشا من أجل ضم تريزيجيه.

وأشارت الشبكة إلى "دين سميث المدير الفني لـ أستون فيلا وكذلك خيسوس جارسيا المدير الرياضي تواجدا في القاهرة لمتابعة تريزيجيه”، ومن المنتظر أن يحسم أستون فيلا الصفقة في الأيام القليلة المقبلة، وأنهي تريزيجيه الموسم المنصرم من الدوري التركي بتسجيل 9 أهداف وصناعة مثلها، مما يجعله مساهما في 34% من أهداف قاسم باشا الـ53 المسجلة هذا الموسم بالمسابقة.

تريزيجيه يمتلك رقما رائعا جديدا، إذ شارك في كل المباريات الـ34 لـ قاسم باشا، بل خاضها كاملة جميعها باستثناء مباراتين عندما تم استبداله في الدقيقة الأخيرة، للاعب البالغ من العمر 24 عاما شارك في 71 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 18 لزملائه في جميع المسابقات خلال موسمين، ويرتبط تريزيجيه بعقد حتى 2021 مع قاسم باشا وذلك بعد انتقاله للأخير بشكل دائم من أندرلخت.