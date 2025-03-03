«براند دبي» و«فرجان دبي» تطلقان مسابقة «بيوت دبي في رمضان»

في إطار حملة «رمضان في دبي»، التي انطلقت مع بداية شهر رمضان المبارك، برعاية وتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أطلقت «براند دبي» الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ومؤسسة «فرجان دبي»، مسابقة «بيوت دبي في رمضان» لاختيار «أجمل بيت في رمضان» من ناحية التزيين والإضاءات المثبتة على واجهات البيوت في شتى أنحاء دبي وضمن مختلف أحيائها خلال الشهر الفضيل.

وستمنح المسابقة، التي تدعم في مضمونها أهداف «عام المجتمع»، جوائز مالية وعينية قيمة لأجمل 10 بيوت، بواقع 100 ألف درهم للفائز بالمركز الأول، و60 ألف درهم لصاحب المركز الثاني، فيما سيفوز البيت الذي سيحل في المركز الثالث بجائزة قدرها 40 ألف درهم، وذلك إضافة إلى سبع جوائز، تشمل كل منها تذكرتَي سفر للقيام برحلة العُمرة.

وبمناسبة إطلاق المسابقة، أعربت مدير «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، شيماء السويدي، عن اعتزازها بالتعاون المثمر والنموذجي مع مؤسسة «فرجان دبي» في إطار حملة رمضان في دبي، وتقديرها لكل ما تقدمه المؤسسة من مبادرات وتقوم به من مشاريع، تأكيداً على دورها الرائد في مجال الأنشطة المجتمعية، وقالت إن الحملة تنسجم مع إعلان القيادة الرشيدة عام 2025 «عام المجتمع»، حيث تعكس روح التكافل والتلاحم المجتمعي، وتعزّز القيم الإنسانية التي تُميز مجتمع دبي، من خلال مبادرات تحتفي بروح الشهر الفضيل وتدعم التفاعل الإيجابي بين أفراد المجتمع.

وأضافت السويدي «مبادرات حملة رمضان في دبي بشكل عام هدفها توحيد الجهود لإبراز المدينة في أبهى حُلة احتفاءً بالشهر الفضيل.. دبي مدينة ارتبط اسمها بالإبداع وهو ما يظهر بوضوح في مختلف المناسبات، ويسعدنا التعاون مع مؤسسة فرجان دبي في سياق هذه المبادرة المجتمعية الشاملة».

وقالت السويدي: «شهر رمضان مناسبة جليلة تتفرد بقيم وعادات وتقاليد ارتبطت بروحانيات الشهر الفضيل، حيث تبادر البيوت إلى تزيين واجهاتها احتفاءً بمَقدمه، والفكرة من المسابقة هي تحفيز أكبر عدد ممكن من بيوت دبي على المشاركة في هذا التقليد المجتمعي الأصيل، وندعو الجميع إلى المشاركة لتتألق دبي بزينتها وأضوائها على مدار الشهر الكريم».

من جانبها، أكّدت مدير مؤسسة فرجان دبي علياء الشملان، اعتزاز المؤسسة بالمشاركة ضمن حملة «رمضان في دبي» التي تأتي متطابقة مع ما تهدف إليه المؤسسة من إحياء القيم المجتمعية الأصيلة وتعزيزها بين أفراد المجتمع، وتأكيد استدامتها، وقالت: «مسابقة (بيوت دبي في رمضان) هدفها تأكيد المشاركة في المظاهر الاحتفالية بالشهر الفضيل، لاسيما مع إعلان القيادة الرشيدة تخصيص عام 2025 ليكون (عام المجتمع)، إذ نسعى من خلال الحملة والمسابقة إلى ترسيخ التقاليد الإماراتية الأصيلة في هذه المناسبة بكل ما يميزها من روحانيات وعادات وتقاليد نسعى إلى استدامتها وتناقلها بين الأجيال».

من جانبها، قالت عضو فريق عمل حملة «رمضان في دبي» سارة مرداس: إن «مسابقة (بيوت دبي في رمضان) تُجسّد روح التلاحم المجتمعي وتعكس الأجواء الرمضانية المميزة في مختلف أحياء دبي، وتأتي هذه المبادرة ضمن حملة (رمضان في دبي)، بهدف تعزيز مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم بطريقة إبداعية تعكس القيم الثقافية والتراثية لدبي». وأضافت «نحن سعداء بالتعاون مع مؤسسة (فرجان دبي) في إطلاق هذه المسابقة، التي تهدف إلى تشجيع سكان دبي على إبراز إبداعاتهم في تزيين منازلهم بالإضاءات والزخارف الرمضانية، ما يسهم في نشر أجواء الفرح والبهجة بين أفراد المجتمع. إننا نتطلع إلى رؤية الإبداعات المميزة التي ستضفي مزيداً من التألق على أحياء دبي خلال الشهر الفضيل».

وسيتم اختيار الفائزين عن طريق لجنة تحكيم لانتقاء أفضل زينة وأكثرها إبداعاً، حيث سيُراعى في المسابقة ألا يوجد اثنان من الفائزين من منطقة واحدة في دبي، تأكيداً لتوازن الفرص وتحفيز الجميع على الإمعان في الابتكار والإبداع في زينة البيت، ومن المُقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم بالجوائز المشار إليها قرابة نهاية شهر رمضان المبارك.

يُذكر أن حملة «رمضان في دبي» قد انطلقت في نسختها الثانية مع بداية الشهر الكريم بإشراف «براند دبي» وبالتعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وبمشاركة مؤسسية ومجتمعية واسعة النطاق، وتهدف الحملة إلى تنسيق المظاهر الاحتفالية في دبي، وتأكيد ظهور المدينة في أجمل صورة في هذه المناسبة السنوية الجليلة.

سارة مرداس:

نتطلع إلى رؤية الإبداعات المميزة، التي ستضفي مزيداً من التألق على أحياء دبي.

معايير المسابقة وشروطها

■■ أن تكون المشارَكات من إمارة دبي.

■■ يتم تزيين الواجهات الأمامية بالإضاءة وعناصر الزينة المتنوّعة، مع إمكانية استخدام شعار «رمضان في دبي» في التزيين.

■■ التوثيق عن طريق فيديو يحاكي «عام المجتمع» من خلال تصوير الزينة بطريقة إبداعية.

■■ يُرفع الفيديو على الحساب الخاص بالمشارك على «إنستغرام» بشرط أن يكون الحساب عاماً.

■■ إضافة «منشن» لحسابَي «براند دبي» @branddubai و«فرجان دبي» @ferjan.dubai

■■ استخدام «الهاشتاغ» #بيوت_دبي_في_رمضان 2025.

■■ آخر موعد لتلقي المشاركات هو 21 مارس الجاري.