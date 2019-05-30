بيع 10 آلاف وجبة رمضانية بـ 5 دراهم في يوم واحد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت متاجر تجزئة في الإمارات عن بيع 10,000 وجبة رمضانية في يوم واحد مقابل 5 دراهم فقط، ضمن حملة تستمر حتى نهاية شهر رمضان الفضيل، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وقام موقع Shopinc.com بتقديم مجموعة من وجبات الإفطار الصحية لمساعدة الصائمين من خلال صندوق الوجبة القيمة Value-Feast الذي يحتوي على ثلاثة أنواع من الفاكهة، وكيس من التمر، والماء، والعصير مقابل 4.99 درهم إماراتي فقط.

وأكد راهول دوراجكار، المدير الإداري في Shopinc.com، "إن هذه المبادرة تهدف إلى بناء جسور المحبة والاخاء بين الناس وتعزز قيم العطاء والإيثار والتعاطف مع الآخرين في شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى المسؤولية الاجتماعية من خلال عروض واسعة من المنتجات والسلع الأساسية وكذاك العروض القيمة التي تعد جزءًا من برنامج العطاء الرمضاني، وسنواصل دائماً تطوير هذه العروض الترويجية".

وأضاف دوراجكار "نحن سعداء بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات ومن المهم بالنسبة للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة القيام برد الجميل للمجتمع ليس فقط في رمضان ولكن بشكل دائم ومستمر لتحقيق هذه الغاية ونرحب دائماً بالتعاون الإجتماعي مع جميع الجهات في دولة الامارات العربية المتحدة.