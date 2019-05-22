فعالية رمضانية صحية في مجلس محمد خلف

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظم مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، بالتعاون مع مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، فعالية صحية في مجلس محمد خلف بمنطقة الكرامة، تحت عنوان «كليفلاند كلينك أبوظبي أقرب إليك»، شارك فيها أطباء من مراكز التميز في المستشفى، بهدف تعزيز التوعية الصحية بين أفراد المجتمع.

وشهدت الفعالية حضور نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، عيسى سيف المزروعي، ومدير إدارة الفعاليات والاتصال باللجنة، عبدالله بطي القبيسي، إلى جانب عدد من أبناء المنطقة، وعدد من المثقفين والكتاب والشعراء والفنانين والإعلاميين.

تأتي مشاركة الأطباء من مراكز التميز في المستشفى بالمجالس المجتمعية، من خلال تقديم أحدث المعلومات حول العلاجات المتوافرة حالياً، والإجابة عن أسئلة الحضور حول المسائل المتعلقة بالصحة العامة، وتزويدهم بالنصائح والإرشادات بشأن التغييرات البسيطة في أسلوب الحياة الذي يمكن أن يتيح التمتع بحياة صحية، والذي يمكن للحضور مشاركته مع الأهل والأصدقاء، لزيادة مستوى الوعي في المجتمع، وقد خُصصت منطقة للسيدات ضمن المجلس، لضمان فرصة مشاركة جميع أفراد المجتمع.

وتضمنت الفعالية مشاركة أخصائيي تغذية، لتوفير الإرشادات الغذائية، وعرض وصفات الأطباق الصحية، وفي نهاية المجلس وزع فريق «كليفلاند كلينك أبوظبي» كتيبات تتضمن بعض الحقائق الطبية المهمة، وتفاصيل عن الخدمات التي يقدمها المستشفى، ووصفات أطباق صحية.