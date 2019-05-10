ياسمين عبدالعزيز.. تراجيديا «لآخر نفس»

المصدر: عُلا الشيخ - أبوظبي

الدراما جزء أساسي من اليوميات الرمضانية التي يعيشها الوطن العربي، تخلق معها علاقة قبول ورفض ونقد، وكذلك نجد الممثلون النجوم الذين يظهرون في أدوارهم المتنوّعة يصبحون أيضاً جزءاً من حكايات الناس بالتعبير عنهم وعن قوتهم أو ضعفهم في ما يقدمونه من شخصيات.

تتغير الشخصيات ويظل اسم الممثل ثابتاً قادراً على نجاح العمل أو فشله.

الكوميديا كانت أساس مسيرتها الفنية، سينمائياً أو درامياً، لكن هذا العام تظهر الممثلة المصرية ياسمين عبدالعزيز في مسلسل «لآخر نفس» بدور بعيد تماماً عن الكوميديا والضحك والتهريج، تظهر بشخصية مختلفة تماماً، تحاول من خلالها أن تعطي انطباعاً أن لديها القدرة على تجسيد كل الأدوار، بحيث تؤدي عبدالعزيز شخصية (سلمى)، ومن المشهد الأول من المسلسل تظهر عبدالعزيز في جنازة زوجها الضابط حازم عبدالمنعم، لتتوالى الأحداث جميعها وكلها تدور حول تحركات (سلمى) في الأحداث، بحيث الانتقال من مشهد إلى مشهد له علاقة بتصدير شكل العمل وسمته وهي (الأكشن)، ستدرك أن (سلمى) أمام قضية معقدة تبدأ تفاصيلها منذ أن تكتشف أن زوجها لم يعد ضابطاً، وتمر بعدها إلى المدافن لتكتشف اختفاء الجثة، كل هذه الأحداث في حلقات قليلة من العمل، وهو من تأليف مجموعة من الكتّاب مثل أمين جمال وعبدالله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي، سيمنح المساحة الكافية لبطلة المسلسل ياسمين عبدالعزيز لتنقل إحساسها وردود أفعالها وإتقانها إلى كمية الأحداث التي ستواجهها، وسيكون هذا الدور حازماً بقدرتها على تأدية أدوار جدية.

يشارك ياسمين عبدالعزيز البطولة فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند

عبدالحليم، هبة عبدالغني، عواطف حلمي، ومصطفى حشيش.