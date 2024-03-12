هل تجب الزكاة على مبلغ محفوظ لشراء عقار؟.. فيديو
هل تجب الزكاة على مبلغ محفوظ لشراء عقار ..
الدكتور أحمد الحداد كبير مفتيين مدير ادارة الافتاء بدائرة الشؤون الاسلامية بدبي يجيب ..
اذا كان لك استفسار ديني يرجى ارساله عبر رسالة صوتية من خلال رقم واتس أب 0543082037
هل تجب الزكاة على مبلغ محفوظ لشراء عقار ..— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 11, 2024
الدكتور أحمد الحداد كبير مفتيين مدير ادارة الافتاء بدائرة الشؤون الاسلامية بدبي يجيب ..
اذا كان لك استفسار ديني يرجى ارساله عبر رسالة صوتية من خلال رقم واتس أب 0543082037 #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/1QVhBIDK8C