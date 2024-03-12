هل تجب الزكاة على مبلغ محفوظ لشراء عقار؟.. فيديو

هل تجب الزكاة على مبلغ محفوظ لشراء عقار ..

الدكتور أحمد الحداد كبير مفتيين مدير ادارة الافتاء بدائرة الشؤون الاسلامية بدبي يجيب ..

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