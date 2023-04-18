لو صادف يوم العيد يوم الجمعة هل نصلي العيد ونصلي صلاة الجمعة أيضاً؟

المصدر:
  • مروة سليم - دبي
التاريخ:

لو صادف يوم العيد يوم الجمعة هل نصلي العيد ونصلي صلاة الجمعة أيضاً؟  الدكتور أحمد الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي يجيب ..

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