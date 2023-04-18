لو صادف يوم العيد يوم الجمعة هل نصلي العيد ونصلي صلاة الجمعة أيضاً؟
لو صادف يوم العيد يوم الجمعة هل نصلي العيد ونصلي صلاة الجمعة أيضاً؟ الدكتور أحمد الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي يجيب ..
لو صادف #يوم_العيد يوم الجمعة هل نصلي العيد ونصلي صلاة الجمعة أيضاً؟— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 18, 2023
الدكتور أحمد الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي يجيب ..@aalhaddad78 #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/5Nl2EHSGmz