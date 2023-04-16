هل الدعوة على الظالم حرام؟ وهل ترد الملائكة بالدعوة على الظالم بآمين ولك مثلها؟
هل الدعوة على الظالم حرام ؟ وهل ترد الملائكة بالدعوة على الظالم بآمين ولك مثلها ؟
الدكتور أحمد الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي يجيب ..
هل الدعوة على الظالم حرام ؟ وهل ترد الملائكة بالدعوة على الظالم بآمين ولك مثلها ؟— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 16, 2023
الدكتور أحمد الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي يجيب ..@aalhaddad78 #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/QA6PPt1Hpz