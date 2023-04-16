هل الدعوة على الظالم حرام؟ وهل ترد الملائكة بالدعوة على الظالم بآمين ولك مثلها؟

المصدر:
  • مروة سليم - دبي
التاريخ:

هل الدعوة على الظالم حرام ؟ وهل ترد الملائكة بالدعوة على الظالم بآمين ولك مثلها ؟

الدكتور أحمد الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي يجيب ..

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