هل يجب الصيام على كبار السن أو مرضى السكري أو الأمراض المزمنة؟ "فيديو"
هل يجب الصيام على كبار السن أو مرضى السكري أو الأمراض المزمنة ؟
الدكتور أحمد الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بجيب..
هل يجب #الصيام على كبار السن أو مرضى السكري أو الأمراض المزمنة ؟ الدكتور أحمد الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بجيب.. @aalhaddad78— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 23, 2023
#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/kTq3Acxzr1