هل يجب الصيام على كبار السن أو مرضى السكري أو الأمراض المزمنة؟ "فيديو"

هل يجب الصيام على كبار السن أو مرضى السكري أو الأمراض المزمنة ؟

الدكتور أحمد الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بجيب..