هل يجب الصيام على كبار السن أو مرضى السكري أو الأمراض المزمنة؟ "فيديو"

المصدر:
  • مروة سليم - دبي
التاريخ:

هل يجب الصيام على كبار السن أو مرضى السكري أو الأمراض المزمنة ؟

الدكتور أحمد الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بجيب..

 

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