هل يجوز دفع الزكاة عن طريق البطاقة الإئتمانية "الكريدت كارد"؟
هل يجوز دفع الزكاة عن طريق البطاقة الإتمانية "الكريدت كارد"؟
في مقطع الفيديو المرفق إجابة كبير مفتيين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي الدكتور أحمد الحداد.
هل يجوز دفع الزكاة عن طريق البطاقة الإتمانية "الكريدت كارد"؟— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 25, 2022
في مقطع الفيديو المرفق إجابة كبير مفتيين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي الدكتور أحمد الحداد. #الإمارات_اليوم #رمضان #رمضان_كريم pic.twitter.com/LgSloPJ2vO