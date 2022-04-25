هل يجوز دفع الزكاة عن طريق البطاقة الإئتمانية "الكريدت كارد"؟

المصدر:
  • مروة سليم - دبي
التاريخ:

هل يجوز دفع الزكاة عن طريق البطاقة الإتمانية "الكريدت كارد"؟

في مقطع الفيديو المرفق إجابة كبير مفتيين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي الدكتور أحمد الحداد.

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