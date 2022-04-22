أيهما أفضل.. توزيع الزكاة داخل الدولة التي أقيم بها أم بلدي الأصلي؟
أيهما أفضل.. توزيع الزكاة داخل الدولة التي أقيم بها أم بلدي الأصلي؟
في مقطع الفيديو المرفق إجابة كبير مفتيين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي الدكتور أحمد الحداد.
أيهما أفضل.. توزيع الزكاة داخل الدولة التي أقيم بها أم بلدي الأصلي؟ في مقطع الفيديو المرفق إجابة كبير مفتيين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي الدكتور أحمد الحداد. #الإمارات_اليوم #رمضان #رمضان_كريم pic.twitter.com/tknWUtHk5b— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 22, 2022