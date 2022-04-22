أيهما أفضل.. توزيع الزكاة داخل الدولة التي أقيم بها أم بلدي الأصلي؟

في مقطع الفيديو المرفق إجابة كبير مفتيين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي الدكتور أحمد الحداد.

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أيهما أفضل.. توزيع الزكاة داخل الدولة التي أقيم بها أم بلدي الأصلي؟ في مقطع الفيديو المرفق إجابة كبير مفتيين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي الدكتور أحمد الحداد. #الإمارات_اليوم #رمضان #رمضان_كريم pic.twitter.com/tknWUtHk5b