المصدر: مروة سليم - دبي

ورد إلى موقع الإمارات اليوم سؤال يقول هل تجب الزكاة على مال من إيجار منزل لم يتم سداد أقساطه؟وإليكم الإجابة من كبير مفتيين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي الدكتور أحمد الحداد.

شاهد الفيديو المرفق للاطلاع على اجابة السؤال.

هل تجب الزكاة على مال من إيجار منزل لم يتم سداد أقساطه؟

الدكتور أحمد الحداد يجيب.. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/d3LGy5xtBA — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 21, 2021

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