"إسأل الحداد".. فقط أرسل سؤالك الديني برسالة صوتية

المصدر: مروة سليم - دبي

يقدم موقع الإمارات اليوم خدمة تلقي استفساراتكم وأسئلتكم الدينية وسيقوم كبير مفتيين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي الدكتور أحمد الحداد بالإجابة عليكم..

نرجوا ارسال الأسئلة والاستفسارات برسالة صوتية عبر واتس أب الإمارات اليوم 0501065704 على أن لا تتعدى مدة الرسالة الصوتية دقيقة واحدة..

مع الإحتفاظ بخصوصية المُرْسِلْ.

نقدم لكم خدمة تلقي استفساراتكم الدينية وسيقوم كبير مفتيين مدير إدارة الإفتاء الدكتور أحمد الحداد بالإجابة عليكم

نرجوا ارسال الأسئلة والاستفسارات برسالة صوتية عبر واتس أب #الإمارات_اليوم

0501065704 على أن لا تتعدى مدة الرسالة دقيقة واحدة

مع الإحتفاظ بخصوصية المُرْسِلْ pic.twitter.com/1SJvrTuJVP — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 7, 2021