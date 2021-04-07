"إسأل الحداد".. فقط أرسل سؤالك الديني برسالة صوتية
يقدم موقع الإمارات اليوم خدمة تلقي استفساراتكم وأسئلتكم الدينية وسيقوم كبير مفتيين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي الدكتور أحمد الحداد بالإجابة عليكم..
نرجوا ارسال الأسئلة والاستفسارات برسالة صوتية عبر واتس أب الإمارات اليوم 0501065704 على أن لا تتعدى مدة الرسالة الصوتية دقيقة واحدة..
مع الإحتفاظ بخصوصية المُرْسِلْ.
نقدم لكم خدمة تلقي استفساراتكم الدينية وسيقوم كبير مفتيين مدير إدارة الإفتاء الدكتور أحمد الحداد بالإجابة عليكم— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 7, 2021
نرجوا ارسال الأسئلة والاستفسارات برسالة صوتية عبر واتس أب #الإمارات_اليوم
0501065704 على أن لا تتعدى مدة الرسالة دقيقة واحدة
مع الإحتفاظ بخصوصية المُرْسِلْ pic.twitter.com/1SJvrTuJVP