5 نصائح مهمة ليوم العيد.. لتجنب التلبك المعوي

بعد انتهاء شهر الصيام يعود الناس إلى نظامهم الغذائي المعتاد، القائم على تناول ثلاث وجبات رئيسة خلال اليوم، ووجبتين خفيفتين، وهذا يتطلب إعادة برمجة للنظام الغذائي لتجنب أي تلبك معوي، ويتميز يوم العيد بالزيارات العائلية واللقاءات، ما يدفع البعض إلى تناول الطعام بشكل غير منظم وبكميات أكبر من المعتاد.

وقدمت مديرة إدارة الدعم الصحي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الاستشارية في التغذية العلاجية، لطيفة راشد المرزوقي، خمس نصائح أساسية لكيفية تناول الوجبات، وكذلك الحلويات خلال يوم العيد.

1- الاعتدال في اللحوم

غالباً ما تحتوي الوجبة الرئيسة التي يتم تناولها خلال يوم العيد على اللحوم، التي بدورها تشتمل على نسبة عالية من الدهون، لذا لابد من الاعتدال في تناول كمية اللحوم، وبسبب اعتدال الجو في هذه الفترة من الممكن أن يفضل البعض الشواء في الخارج، لذا يجب أخذ الحذر بعدم الإفراط، والشواء على الجمر وليس على شعلة نار، لأنها تحرق الطعام وتؤدي إلى تكون مركبات الكربونات، التي تعد من الأسباب الرئيسة للسرطانات.

2- السيطرة على الحلويات

يقبل كثيرون على تجربة أنواع متعددة من الحلويات في يوم العيد، وينصح بتناولها بصورة معتدلة، والأفضل دائماً خيار الاستعاضة عنها بالفاكهة، كما ينصح بشراء الحلويات التي تكون مجهزة كحصص صغيرة، والبعد عن الحلويات التي تدخلها المحليات الصناعية، لأنها تمنح الدماغ الإشارات العصبية بالمذاق الحلو، ويعتاد المرء على هذا المذاق، كما يجب الانتباه إلى ضرورة إبعاد الصغار عن الحلوى التي تحتوي على ملونات صناعية نظراً إلى أضرارها الكثيرة.

3- الأكل التدريجي

غالباً ما يواجه البعض حالة من التلبك المعوي بسبب وجود الكثير من اللحوم على وجبة الفطور، أو في الوجبة الرئيسة خلال العيد، ويمكن لهؤلاء تناول كميات الطعام على نحو تدريجي، إذ ينصح بالبدء بفطور خفيف جداً، أو حتى تناول الفاكهة عند الصباح، وذلك لتجنب أي شعور بالثقل والتلبك المعوي.

4- التخفيف من العصائر

تكثر الزيارات خلال يوم العيد، وهناك الكثير من المشروبات التي تكون مُنافِسة للماء، رغم أن الماء يجب أن يكون هو المشروب الأساسي الراوي للعطش.

ويفضل التخفيف من العصائر، حتى وإن كانت طازجة ومن فاكهة طبيعية، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر.

ويمكن تناول نصف كوب فقط عند الزيارات، لأن العصير يرفع مستوى سكر الدم.

5- وجبات خفيفة

ينصح بتخير الوجبات الخفيفة الصحية في العيد، ومن الممكن تناول الفوشار، أو المكسرات التي لا تحتوي على إضافات، أو حتى بعض أنواع البقوليات التي تقدم كوجبة خفيفة ومنها الحمص المسلوق، أو حتى الذرة، فجميعها خيارات جيدة للوجبة الخفيفة، لأنها مرتفعة في الألياف ومنخفضة الدهون، كما يمكن اللجوء إلى وضع زاوية خاصة في الضيافة للأطعمة الصحية.