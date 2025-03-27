فوائد زيت الصويا.. تتخطى حدود المطبخ

بدأت في الآونة الأخيرة تزداد شعبية استخدام زيت فول الصويا في العديد من الصلصات، وحتى للحفاظ على الشوكولاتة وصناعة الأغذية، ويتميز هذا الزيت بالكثير من الفوائد لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن، لكنه يتطلب الحذر في كمية وكيفية تناوله.

وتحتوي كل ملعقة كبيرة من زيت الصويا على 120 سعرة حرارية، و13.6 غراماً من الدهون، إلى جانب الأحماض الدهنية غير المشبعة بنسبة 7.85 غرامات، كما يحتوي على فيتامينَي (هـ) و(ك).

ويحمل زيت فول الصويا الكثير من الفوائد، إذ يحتوي على الأحماض الدهنية التي تبطئ تراكم الكوليسترول الضار، كما يقلل من ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي الحد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، ونوبات نقص تروية القلب.

ويعمل فيتامين (ك)، وهو من الفيتامينات المضادة للأكسدة، على الوقاية من خطر الإصابة بالزهايمر، كما يقلل أعراض هذا المرض عند المصابين به، ويحفظهم من تلف الخلايا العصبية. ويعمل زيت الصويا على تقوية العظام، لذا ينصح بتناوله من قبل الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام وراثياً.

ويحتوي زيت الصويا على 7% من الأوميغا 3، وهذا يحمل الكثير من الفوائد لصحة العين والجلد، إذ يحمي أغشية الخلايا، ويعزز الرؤية من خلال عمله كمضاد للأكسدة، كما يحتوي على فيتامين (إي) الذي يخفف من أعراض الشيخوخة، ويحد من ندب حب الشباب.

وما يميز هذا الزيت هو أن استخداماته تتعدى حدود الطبخ، وتصل إلى الاستخدامات الجمالية، خصوصاً في مزيلات الماكياج وترطيب البشرة، كما يساعد على نمو الشعر، إذ يعمل على زيادة الأحماض الأمينية والجزيئات الشبيهة ببروتين الكيراتين الموجود في الشعر، فيقويه من الجذور، ويحمي زيت فول الصويا البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، ويقلل من فقدان الماء في البشرة، ما يعزز انتعاشها. وتجدر الإشارة إلى أهمية الحرص على الكميات المستخدمة بسبب ارتفاع السعرات الحرارية فيه، إذ قد يزيد من نسبة الدهون في الجسم، ويؤدي إلى اكتساب الكثير من الوزن.

. 120 سعرة حرارية في الملعقة الكبيرة.

. يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، ويقلل من فقدانها للماء.