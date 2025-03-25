5 إرشادات تحميك من زيادة الوزن في رمضان

كثيرة هي العادات الخاطئة، أو حتى الغذائية الدخيلة على النظام الغذائي، التي يقع فيها الصائمون، خصوصاً على وجبتَي الإفطار والسحور، والتي تقودهم إلى اكتساب الوزن مع نهاية الشهر الفضيل.

وأكدت أخصائية الصحة والتغذية من «ويلناس باي ديزاين»، الدكتورة لمى النائلي، أنه يمكن الحفاظ على الوزن أو حتى التمكن من تخفيفه خلال فترة الصيام، عبر الالتزام بمجموعة من العادات الغذائية الصحية، بدءاً من وجبتَي الإفطار والسحور ووصولاً إلى النشاط اليومي، مقدمةً خمس نصائح أساسية لتحقيق هذا الهدف.

1 تنويع الإفطار

تتميز الموائد الرمضانية بتنوع الأطباق، ومن الحِيَل التي تمنع زيادة الوزن، الالتزام بعدم التنويع في الأطباق التي تقدم على مائدة الإفطار، والاكتفاء بتناول صنف واحد فقط من الطبق الرئيس، لتجنب زيادة السعرات الحرارية التي يمكن الحصول عليها من هذه الوجبة، إذ يجب أن يحتوي نصف الطبق على الخضار، والربع على البروتينات، بينما الربع الأخير على النشويات الصحية التي تمنح المرء الشعور بالشبع، فمدّ الجسم بالسعرات الحرارية الضرورية والصحية يرفع مستوى الحرق في الجسم.

2 وجبة خفيفة

تعد الوجبة الخفيفة أساسية بين الإفطار والسحور، وغالباً ما يلجأ البعض إلى تناول الحلويات كوجبة خفيفة، وينصح بالابتعاد عن السكريات في هذه الوجبة، واختيار الأطعمة الصحية، ومنها على سبيل المثال: اللبن اليوناني الخالي من الدسم، ومزجه مع كوب من التوت، فهذه الوجبة الخفيفة تمد الشخص بنكهات لذيذة، وتزيد وتعزز من حرق الدهون في الجسم.

3 السحور مهم

يلجأ البعض إلى إلغاء وجبة السحور، وهي من العادات الخاطئة، فالسحور يسهم في خسارة الوزن، بشرط أن تكون الوجبة عالية البروتينات، أي أن تحتوي على البيض والفول، والحمص والجبن الخالي من الدسم، كما أن وجبة السحور الصحية، كالموز وكوب من اللبن، تمنح الصائم من الإحساس بالشبع، وتساعده على تخفيف الوزن.

4 ترطيب الجسم

ترطيب الجسم والحصول على القدر الكافي من الماء من الشروط المهمة في عملية الاستقلاب الطبيعية، فالجسم المرطَّب لديه إحساس عالٍ بالشبع، ويجب ترطيب الجسم من خلال الماء الصافي، وتناول ما معدله ثمانية أكواب بين الإفطار والسحور، وتجنب تناول العصائر الغنية بالسكريات والعالية السعرات الحرارية، كما يُفضّل تخفيف المشروبات التي تحتوي على الكافيين، لأنها تسهم في خسارة الماء من الجسم، ويمكن تناول الشاي المحضر من القرفة لرفع معدل الحرق.

5 ممارسة الرياضة

تزيد الأنشطة الرياضية من مستوى الحرق في الجسم، ويمكن ممارسة الرياضة لمدة ساعة يومياً بهدف زيادة مستوى الحرق، وأفضل توقيت لممارسة الرياضة هو بعد الإفطار بساعتين، ويمكن للأشخاص الذين لا يعانون أي مشكلات صحية ممارسة المشي لمدة ساعة قبل الإفطار، أما الذين يضعون أهدافاً خاصة ببناء العضلات، فيجب عليهم ممارسة الرياضة بعد الإفطار بساعتين، لأنهم يحتاجون إلى طاقة عالية لأجل هذه الأنشطة الثقيلة.