5 أخطاء غذائية شائعة في رمضان

تتميز الموائد الرمضانية، سواء الخاصة الإفطار أو السحور، بغناها وتنوعها، ما يجعل الكثير من الصائمين يقعون في أخطاء غذائية شائعة تتسبب لهم في زيادة الوزن، أو في مشكلات صحية.

وأكدت الأخصائية في التغذية والصحة من «ويلناس باي ديزاين»، الدكتورة لمى النائلي، وجود مجموعة من العادات غير الصحية التي لابد من تلافيها، ولخصتها في خمسة أخطاء شائعة، بدءاً من كسر الصيام على العصائر المركزة، وصولاً إلى كيفية تناول الوجبات الغذائية في الشهر الفضيل، من أجل تلافي زيادة الوزن أو سوء الهضم، أو غيرهما من المشكلات الصحية.

1 التسوق أثناء الصيام

يعد التسوق في أثناء الصيام أول الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض، فهو من العادات التي تتسبب في جعل المرء يتبضع كميات مبالغاً فيها من الطعام، وغالباً لا يكون بحاجة إليها. ويفضل تأجيل التسوق إلى ما فترة ما بعد الإفطار، أو في حال كان ضرورياً في فترة ما قبل الإفطار، والاعتماد على وضع لائحة بالأغراض اللازمة، والالتزام بها عند التوجه إلى السوبر ماركت.

2 الإفطار على عصائر مركزة

يتعمد البعض كسر الصيام بالمشروبات الباردة والغنية بالسكر، وعلى رأسها العصائر الرمضانية، التي يكون أساسها مسحوق البودرة أو المركزة، وتعد هذه من أبرز العادات الخاطئة، لأنها تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في معدل سكر الدم، بسبب احتوائها على السكر المُصنّع والمضاف، ثم يلي هذا الارتفاع هبوط مفاجئ في سكر الدم، ما يزيد من فرصة تخزين الدهون، ويفضّل كسر الصيام بالماء من أجل ترطيب الجسم.

3 المبالغة في تناول التمر

من الصحي كسر الصيام بالرطب والتمر، لكن الكثير من الأشخاص يبالغون في الكمية، فتتحول العادة الغذائية الصحيحة إلى خطأ، ويمكن تناول ثلاث حبات من التمر أو الرطب على الإفطار، كما يمكن تناول ثلاث حبات على وجبة السحور أيضاً، وذلك من أجل مد الجسم بالفوائد التي يحملها التمر، من دون الوقوع في إمكانية زيادة السعرات الحرارية.

4 الإفراط في الشواء

باتت العادات الغذائية الصحية منتشرة في طريقة إعداد الوجبات، ويستعيض البعض عن القلي بالشواء، سواء من خلال استخدام القلاية الهوائية، أو حتى في الفرن، لكن البعض

يتعمد المبالغة في الشواء، ما يؤدي إلى بروز طبقة التحميص البنية اللون، ويفضل مع اعتماد الشواء عدم المبالغة في الطهي، وتجنب ظهور هذه الطبقة، لتفادي تناولها، لأنها تحمل الكثير من الأضرار على جسم الإنسان.

5 كميات الحلويات الصحية

يقع الكثير من الصائمين في خطأ تناول الحلويات الصحية، إذ يتناولون كميات كبيرة من الحلويات التي تكون قليلة السعرات أو خالية من السكر، باعتبارها صحية، لكن حتى مع هذه المنتجات لابد من قراءة المكونات وعدم المبالغة في الكمية، فأحياناً تكون الحلويات خالية من السكر، لكنها غير مناسبة لمرضى «السكري»، لذا يجب قراءة المكونات بعناية، والالتزام بالكمية المحددة للمرء في نظامه الغذائي.