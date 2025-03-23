3 نصائح مهمة لأصحاب الأمراض المزمنة في رمضان

يتعين على أصحاب الأمراض المزمنة، مثل السكري وضغط الدم، الانتباه إلى عدد من الإرشادات المهمة خلال الصيام في شهر رمضان المبارك، وفي مقدمتها المراقبة الجيدة لمستويات السكر في الدم، والانتباه الجيد لمؤشرات الضغط، واستشارة الطبيب في حال وجود أي تغيير ينذر بالخطر على الصحة.

ونصحت عضو الجمعية الألمانية لمرضى السكري، البروفيسورة إينا دانكفاه، أصحاب الأمراض المزمنة بالانتباه إلى إرشادات مهمة أثناء الصيام في شهر رمضان.. وتالياً ثلاث من أبرز تلك النصائح التي يجب مراعاتها من أجل صيام آمن.

ضبط جرعة الأدوية

يؤثر الصيام في عملية التمثيل الغذائي، لذا يتفاعل الجسم بشكل مختلف مع الأدوية، وبناء على ذلك يتعين على الصائمين ضبط جرعة الأدوية المدرة للبول المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم وقصور القلب، لتجنب الإصابة بالجفاف بسبب فقدان كمية كبيرة من الماء.

كما ينبغي تناول أدوية ضغط الدم التي تحتوي على المادة الفعالة «ليركانيديبين»، قبل الأكل، لأنه إذا تم تناول الدواء بعد وجبة كبيرة، فإن مفعول الدواء سيزداد، ثم يرتفع خطر تناول جرعة زائدة.

تقييم المخاطر بشكل صحيح

ليس كل مرضى السكري متشابهين، فبعض المصابين معرضون لخطر كبير للإصابة بمضاعفات خلال رمضان، وهذا ينطبق على كل شخص مصاب بالسكري من النوع الأول، ومن يُرِد الصيام فعليه القيام بذلك تحت إشراف طبي دقيق، مع قياس مستمر لمستويات السكر في الدم. ويمكن للمصابين بالسكري من النوع الثاني الصيام طالما أن المخاطر الصحية منخفضة، ومع ذلك، ينبغي لهم أيضاً استشارة الطبيب مسبقاً لتوضيح أي تعديل محتمل للأدوية، وبطبيعة الحال ينطبق عليهم الأمر نفسه، حيث ينبغي التحقق من مستويات السكر في الدم بانتظام طوال اليوم، ويمكن الاستدلال على نقص سكر الدم من خلال ملاحظة أعراض مثل الرعشة والدوار.

التخطيط للوجبات بذكاء

تتميز وجبة الإفطار عادةً بالأطعمة الدسمة والحلوة، لذا يتعين على مرضى السكري تجنب الحلويات والمشروبات المحلاة، ومن الأفضل لمستويات السكر في الدم التركيز على الحبوب الكاملة والبقوليات والخضراوات والبروتين الخالي من الدهون.

وبالنسبة لوجبة السحور، فإن من الأفضل اختيار الأطعمة التي توفر الكثير من الألياف الغذائية، ما يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة.

وتعد منتجات الحبوب الكاملة مثالية لهذا الغرض.

. تتميز وجبة الإفطار عادة بالأطعمة الدسمة والحلوة، لذا يتعين على مرضى السكري تجنب الحلويات والمشروبات المحلاة.

. في السحور، يفضّل اختيار الأطعمة، التي توفر الكثير من الألياف الغذائية، ما يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة.