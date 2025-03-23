دراسة توصي بالزيوت النباتية: تطيل العمر

أظهرت نتائج دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يستهلكون الزيوت النباتية، مثل زيت الزيتون أو فول الصويا أو بذور اللفت، بانتظام، كان معدل الوفيات لديهم أقل، بينما يبدو أن الزبدة لها تأثير معاكس تماماً، حسب موقع «أبونيت.دي» الألماني الذي أورد أن استخدام الزيوت النباتية بدلاً من الزبدة يسهم في إطالة العمر.

وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن النتائج تستند إلى بيانات غذائية وصحية من أكثر من 221 ألف شخص، جُمعت على مدى 30 عاماً.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من الزيوت النباتية، كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 16% مقارنة بالذين يستهلكون كميات قليلة من الزيوت النباتية.

في المقابل، كان الذين تناولوا كمية كبيرة من الزبدة أكثر عرضة للوفاة بنسبة 15% مقارنة بالذين تناولوا كميات صغيرة فقط.

ووفقاً للباحثين، فإن التغييرات الصغيرة في النظام الغذائي يمكن أن يكون لها تأثيرات كبيرة. وفي نموذج حسب فريق البحث، فإذا تم استبدال 10 غرامات من الزبدة يومياً بالكمية نفسها من السعرات الحرارية الموجودة في الزيت النباتي، فإن معدل الوفيات الإجمالي ووفيات السرطان يمكن أن ينخفض بنسبة 17%.

ويكمن الفرق الرئيس بين الزيوت النباتية والزبدة في نوع الأحماض الدهنية الموجودة بها، إذ تحتوي الزبدة على نسبة عالية من الدهون المشبعة، التي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأنواع معينة من السرطان. أما الزيوت النباتية فتحتوي على العديد من الأحماض الدهنية غير المشبعة، التي تعتبر مفيدة للصحة.

. 221 ألف شخص جُمعت بياناتهم على مدى 30 عاماً خلال الدراسة.