«باشون فروت».. كنز من الفيتامينات والمعادن

تعد فاكهة «باشون فروت» كنزاً من الفيتامينات والمعادن، لذا تتمتع بفوائد صحية كثيرة، وفق موقع «ماين شونر جارتن.دي» الألماني، وتحتوي 100 غرام من هذه الفاكهة على أكثر من 100 ميكروغرام من فيتامين A، الذي يمتاز بتأثير إيجابي على العين والجلد والأغشية المخاطية، وأضاف الموقع الألماني، المعنيّ بالزراعة، أن فاكهة «باشون فروت» غنية أيضاً بفيتامينات B المفيدة للأعصاب والدماغ، إضافة إلى فيتامين C المهم للمناعة.

كما تزخر هذه الفاكهة بالبوتاسيوم، إذ تحتوي 100 غرام على نحو 240 مليغراماً من البوتاسيوم المهم لتوازن الماء في الجسم، إذ إنه يساعد الجسم على التخلص من الماء الزائد.

وتشتمل هذه الفاكهة أيضاً على الحديد المهم لصحة الدم، والكالسيوم المهم لصحة العظام، والمغنيسيوم المهم لصحة القلب والعضلات، وتعد بذور «باشون فروت» غنية بالألياف الغذائية المهمة لصحة الجهاز الهضمي، إذ تعزز عملية الهضم.

ومن حيث السعرات الحرارية، تقع فاكهة «باشون فروت» في النطاق المتوسط، إذ أن 100 غرام منها تحتوي على 102 سعرة حرارية.