5 أطعمة يُفضّل تفاديها في رمضان

تكثر المشكلات الصحية التي قد تواجه الصائم نتيجة النظام الغذائي المتبدل في شهر رمضان المبارك، ويتطلب الحفاظ على الوزن وعلى عمل الجهاز الهضمي من دون تعب، أو حتى الصيام من دون التسبب في أي نوع من الإرهاق للجسم، الابتعاد عن مجموعة من الأطعمة المسببة لهذه المشكلات، وقدمت مديرة إدارة الدعم الصحي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الاستشارية في التغذية العلاجية، لطيفة راشد المرزوقي، خمسة أنواع من الأطعمة يجب تفاديها خلال شهر رمضان المبارك للحفاظ على نظام غذائي صحي.

1 أطعمة تسبب العطش

تعد مشكلة العطش من المشكلات الأساسية التي يحرص الصائم على تفاديها، لهذا يجب تفادي الأطعمة التي تسبب العطش، خصوصاً الأطعمة العالية الملوحة، كالمخللات، والأجبان عالية الملوحة، والشيبس، واللحوم المدخنة والمصنعة، وكذلك الشوربات أو المرق الجاهز، هذه الأكلات جميعها تتسم بكونها تحتوي على نسب عالية من الأملاح، كما يجب الاعتدال في كمية الملح الذي يضاف للطعام المُعدّ في المنزل.

2 البهارات والفلفل الحار

يُفضل تفادي تناول الأطعمة الغنية بالتوابل والفلفل الحار، لأنها غالباً ما تكون عالية الحموضة، وبالتالي تسبب ارتجاع حمض المعدة، وهي من المشكلات التي تواجه الصائم بعد الإفطار، كما يجب تفادي الأطعمة العالية الدهون، لأنها أيضاً تسبب ارتجاع حمض المعدة، ومن ضمنها الوجبات الخفيفة التي تحتوي على هذه التوابل والدهون، كالشيتوس، والاستعاضة عنها بأطعمة صحية.

3 أطعمة تسبب الغازات

من الأفضل تجنّب الأطعمة المسببة للانتفاخ والغازات، ومنها البقوليات التي غالباً ما يتم تناولها على وجبة السحور كالفول، والتي ترهق الصائم خلال النهار، كما يفضل تفادي الخضراوات الصليبية، ومنها القرنبيط والملفوف والبصل والفلفل الرومي، وتجدر الإشارة إلى أن الأجسام تختلف في تفاعلها مع هذه الأطعمة، فالبعض قد لا يشعر بالانتفاخ، لذا على المرء الانتباه إلى نوعية الأغذية التي تسبب له التعب والغازات.

4 مشروبات عالية الكافيين

من الأفضل تفادي المشروبات عالية الكافيين أو تفادي تكرار شربها على نحو كثير، لأنها تتسبب في فقدان السوائل من الجسم، وتزيد ضربات القلب، وتؤدي إلى الأرق، وبحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، يجب ألا تتجاوز نسبة الكافيين التي يتناولها المرء 400 مليغرام من الكافيين يومياً، فيما يمكن للحامل تناول 200 مليغرام، كما أن طريقة إعداد هذه المشروبات تؤثر في نسبة الكافيين كالقهوة التي تمزج بمكونات أخرى، وتكون نسبة الكافيين فيها أخف، ويمكن بعد شرب القهوة تناول مزيد من الماء.

5 الاعتدال في الحلويات

تعد الحلويات من الأطعمة التي لابد من الاعتدال في تناولها، لأنه قد يصعب تفاديها على نحو تام في شهر رمضان المبارك. وينصح بتناول الحلويات عند الشباب بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع حداً أقصى، على أن تكون حصة الحلويات بحجم الإصبعين، فيما يمكن لكبار السن تناول الحلويات مرة واحدة في الأسبوع فقط، لأن من تزيد أعمارهم على 45 قد يكونون مصابين بمرض السكري من دون أن يدركوا ذلك، لهذا يجب تفادي الأطعمة عالية السعرات الحرارية.