5 إرشادات لصيام الحامل

تتطلب فترة الحمل عناية بالنظام الغذائي، الذي يجب أن يحتوي على كثير من المعادن والفيتامينات الضرورية لصحة الأم والجنين في آن، وقد تتضاعف هذه العناية خلال شهر رمضان المبارك، إذ يُجمع الأطباء على أن معظم الحوامل يمكنهن الصيام، باستثناء الحالات التي تعاني فيها الأمهات أمراضاً معينة، منها سكري الحمل وارتفاع ضغط الدم.

وأكدت الاستشارية في أمراض النساء والتوليد في مستشفى ميدكير للنساء والأطفال، الدكتورة سورة علوان، أهمية اتباع الحامل لمجموعة من الإرشادات الضرورية لصيام آمن لها ولجنينها.

1 الإنصات للجسم

يحصل الجنين على إمدادات ثابتة من العناصر الغذائية من خلال الأم وما تأكله، لكن في أثناء الصيام يتحول جسم الأم إلى استخدام الطاقة المخزنة، وقضاء وقت طويل من دون طعام يؤدي إلى خفض نسبة السكر في الدم، ما يسبب الدوار (الدوخة) أو الوهن للأم، وقد تلاحظ الحامل أن الجنين يتحرك بشكل أقل إذا لم يحصل على طاقة كافية، لذا من المهم أن تنصت الحامل لجسمها، وفي حال الشعور بأي توعك عليها التوقف عن الصيام، لأن الطفل يحتاج إلى بيئة مستقرة للنمو.

2 لا غنى عن السحور

يهضم جسم الحامل الطعام بشكل مختلف، ويمكن أن يؤدي تخطي إحدى الوجبات إلى الغثيان أو الدوخة أو التعب الشديد، وتعد وجبة السحور مهمة ويجب تناولها، ويمكن أن تحتوي على الكربوهيدرات بطيئة الاحتراق، كالشوفان وخبز القمح الكامل، والبروتين كالبيض والزبادي والدهون الصحية، علاوة على الأفوكادو والمكسرات للحفاظ على ثبات الطاقة، ويفضل تجنب الأطعمة السكرية لأنها تسبب ارتفاعاً أو هبوطاً مفاجئاً في نسبة السكر في الدم.

3 شرب الماء

يزيد الحمل من حجم الدم لدى الأم بنسبة 50%، لذا يعد الماء ضرورياً للحفاظ على تدفق الدم داخل الجسم، ويمكن أن يؤدي الصيام من دون ترطيب كافٍ للجسم إلى الإصابة بالصداع والدوخة، وحتى الانقباضات المبكرة، كما أن الجنين يعتمد على السائل الأمنيوسي الذي يحتاج إلى ترطيب مناسب، ولذا يجب تناول ثمانية أكواب من الماء من الإفطار حتى السحور، وتفادي شرب القهوة، لأنها تفقد الجسم السوائل، وعند ملاحظة الأم لأي علامة من علامات الجفاف عليها التوقف عن الصيام فوراً.

4 إفطار صحي

يدخل الجسم في حالة التعافي بعد الإفطار، لذا يعد من الضروري كسر الصيام بالأطعمة الصحيحة، والبدء بالتمر لأنه يساعد على استعادة الطاقة، ثم ترطيب الجسم بشرب الماء أو الشوربة، ويجب أن تشتمل الوجبة الرئيسة على البروتين الخالي من الدهون كالدجاج أو السمك والعدس، والكربوهيدرات المعقدة، كالأرز البني والدهون الصحية، للحفاظ على استقرار مستويات الطاقة. ويفضل تجنب الأطعمة الزيتية المقلية التي تسبب الانتفاخ وعسر الهضم، كما أن تناول الطعام ببطء يمنع حرقة المعدة الشائعة أثناء الحمل.

5 التوقف فوراً

إذا كان الصيام يسبب للأم الشعور بالضعف والوهن أو الدوار، أو يسبب تقلصات، فعليها التوقف عن الصيام بشكل فوري، لأن الجنين يحتاج إلى بيئة مستقرة لينمو، ويمكن أن يؤدي الاستمرار والإصرار على الصيام إلى مضاعفات مثل الجفاف أو انخفاض حركة الجنين، وتجب مراقبة حركات الجنين، وإن كان يركل بشكل أقل، أو في حال كان الجسم مرهقاً بشكل مفرط، أو إن كانت تعاني الأم الصداع، فهذه علامة على أن الصيام ليس مناسباً لها.