5 إرشادات لصيام مرضى حصوات الكلى

يُجمِع الأطباء على أن مرضى حصوات الكلى يمكنهم الصيام في شهر رمضان المبارك، إذ تُعدّ الحصوات من بين أكثر المشكلات شيوعاً سواء بين الذكور أو الإناث، لأنها تتشكل بفعل العوامل الوراثية بشكل رئيس، فضلاً عن العوامل البيئية، كالحياة في الأماكن الحارة والجافة، أو بسبب طبيعة الغذاء.

وأكّد الأخصائي في أمراض وجراحة المسالك البولية والتناسلية في المستشفى الدولي الحديث، الدكتور داني عبود، أن مرضى الحصوات يمكنهم الصيام باستثناء الذين يعانون ألماً حاداً بسبب خروج الحصوات من الكلى.

ويقدّم الدكتور داني خمس نصائح لمرضى الحصوات لصيام آمن في شهر رمضان.

1 شرب السوائل

لابد من الإكثار من شرب السوائل في الفترة الممتدة من الإفطار إلى السحور، مع الحرص على عدم تناول كميات المياه دفعة واحدة، بهدف ترطيب الجسم على نحو جيد، وتُعدّ وجبة السحور، التي يهملها البعض، مهمة من أجل الحصول أيضاً على كميات وافرة من المياه قبل صيام نهار رمضان، ويُنصح مرضى الحصوات بتناول كميات أكبر من المياه من الذين لا يعانون هذه المشكلة.

2 تجنب التعرّق

على المريض الذي يعاني حصوات الكلى، تجنب المشي في الأماكن الحارة أو تحت أشعة الشمس، للتخفيف من التعرّق، وبالتالي تجنب جفاف الجسم. ويتعمد البعض ممارسة التمارين الرياضية في فترة ما قبل الإفطار في الأماكن الخارجية، وهي عادة ينصح بالبعد عنها لمرضى حصوات الكلى، لأن جسمهم يكون جافاً، والتعرّق الشديد في أثناء الصيام يزيد من الجفاف لديهم، ويؤدي إلى حدوث تغيّرات في حجم الحصوات وموقعها.

3 أكل متنوع

يجب التخفيف من المأكولات التي تتميّز بأنها عالية الأملاح، ومنها السبانخ، فضلاً عن أهمية الامتناع عن المشروبات الغازية بمختلف أنواعها، لأنها تحتوي على الأوكسيلات، وهي مادة تسهم في تشكيل الحصوات.

كما يفضل تقليل ملح الطعام، مع الإشارة إلى أن المرضى الذين يتناولون المكملات الغذائية، ومنها الكالسيوم، عليهم التوقف عن تناوله في الصيام، لأن مادة الكالسيوم تترسب في الكلى وتشكل الحصوات.

4 ضبط الضغط

مرضى الكلى عموماً، والحصوات على نحو خاص، عليهم ضبط ضغط الدم ونسبة السكر في الدم، لأن هذه الأمراض المزمنة تؤثر على نحو سلبي في وظيفة الكلى، ووجود الحصوات يترك أثراً سلبياً في عملها.

كما يجب الحرص على متابعة ضغط الدم ونسبة السكر، من أجل تخفيف عوامل الخطورة، لأن تفاقم الحالة سيؤدي إلى تلف إضافي في الكلى.

5 تناول وجبة خفيفة

يُنصح بعدم تناول كميات كبيرة عند الإفطار، بل تقسيم الوجبة إلى وجبتين، ويمكن لمرضى الحصوات تناول وجبة خفيفة بعد ساعتين من كسر الصيام، إذ تحول الوجبة الكبيرة من دوران الدم كاملاً على الجهاز الهضمي، بهدف الامتصاص والهضم، ما يؤدي إلى نقص في دوران الدم بالكلى، الأمر الذي قد يتسبب بجفاف مؤقت لمدة ساعة إلى ساعتين على الكلتين، وهذا الجفاف المؤقت يسهم في ترسب الأملاح، وبالتالي تشكيل حصوات الكلى.