5 إرشادات للعناية بالشعر في رمضان

يتميّز شهر رمضان المبارك بكونه يتطلب عناية خاصة بالتغذية من أجل الحصول على الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، وكذلك لجمال وصحة البشرة والشعر، ويتطلب الشعر المزيد من العناية في هذا الشهر، من أجل استقبال فترة الأعياد بشعر يتمتع بصحة جيدة، وأكّدت الأخصائية في الأمراض والجراحة الجلدية، الدكتورة شروتي كاكار، أن الشعر جزء لا يتجرأ من الجسم ويتطلب عناية خاصة، لذا لابد من تناول الطعام الصحي، والتخفيف من الإجهاد، والنوم جيداً، وقدمت خمس نصائح أساسية للحصول على شعر صحي ومتألق.

1 ترطيب متوازن

يكمن جمال رمضان في ترسيخ قيم الانضباط والترطيب السليم خلال ساعات الإفطار والسحور، إذ يفعل الترطيب السليم المعجزات للبشرة والشعر، بينما إهمال الترطيب خلال النهار قد يجفف فروة الرأس ويجعلها متقشرة، لأن الجفاف يقلل من إفراز الزيوت الطبيعية، ما يجعل الشعر هشاً وباهتاً، ولابد من تناول كميات كافية من الماء إلى جانب الفواكه والخضراوات المرطبة، كالبطيخ والخيار، لتعويض الرطوبة المفقودة، ويُفضل الاستعاضة عن الشامبو بنوع خالٍ من الكبريتات، واستخدام البلسم للحفاظ على الترطيب.

2 تغذية متكاملة

تزخر موائد رمضان بأشهى الأطباق، لكن تناول وجبات أقل وأثقل قد يحرم الجسم من الفيتامينات الأساسية المغذية للشعر كالحديد والزنك والبيوتين، التي قد يؤدي نقصها إلى ترقق الشعر وتقصفه، والمحافظة على صحة الجسم والشعر تتطلب الحرص على جعل الإفطار والسحور وجبات متكاملة وغنية بالعناصر الغذائية، لذا يمكن تناول البيض والعدس والخضراوات الورقية والتمر، ويمكن إضافة مكمل البيوتين لدعم صحة الشعر.

3 تجنب الإجهاد

يتطلب التوفيق بين العمل والأسرة والعبادة الكثير من الجهد، لكن الإجهاد يرفع مستويات الكورتيزول، ما يسهم في تساقط الشعر، ويُعدّ شهر رمضان المبارك شهر السكينة والطمأنينة، وتقليل الإجهاد يُعدّ جزءاً أساسياً من هذه الرحلة، لابد من الحرص على خفض معدل الكورتيزول من خلال الاسترخاء، سواء عن طريق الصلاة والعبادة، أو ممارسة النشاطات الرياضية الخفيفة، كما يمكن تدليك فروة الرأس بزيت جوز الهند أو الأرجان لتخفيف التوتر وتحسين الدورة الدموية، ما يعزز نمو الشعر الصحي.

4 نوم هادئ

يؤدي التغيير في عادات النوم والاستيقاظ خلال شهر رمضان إلى اضطراب في الروتين اليومي، وبما أن بصيلات الشعر تتجدد وتنمو خلال النوم العميق، فقد يؤدي نقص الراحة إلى إبطاء نمو الشعر وجعله باهتاً، ويجب الحرص على النوم لمدة تراوح بين سبع وثماني ساعات كل ليلة، مع إعطاء الأولوية لقيلولة في منتصف النهار، كما أن استخدام غطاء وسادة من الحرير يقلل الاحتكاك، ويحد من تكسر الشعر أثناء النوم.

5 روتين يومي

قد يؤدي التغيير المفاجئ في النظام الغذائي وأوقات النوم إلى صدمة للجسم والشعر، فالتبديل المفاجئ للروتين قد يجعل الشعر أكثر عرضة للتلف والجفاف والتساقط، ولابد من منح الشعر العناية الإضافية بقناع أسبوعي أو علاج ترطيب عميق، ويمكن اختيار منتجات العناية بالشعر الغنية بالمكونات الطبيعية لاستعادة الترطيب المفقود، ومنح الشعر جلسة سبا منزلية لتغذية فروة الرأس والبصيلات.