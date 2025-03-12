البندق.. حفنة من الفيتامينات المفيدة للصحة

ينتمي البندق إلى فئة المكسرات، ويمكن تناوله كوجبة خفيفة، أو يُضاف إلى المخبوزات والأطباق الأخرى، بسبب محتواه العالي من الدهون، ويدخل البندق ضمن العديد من أطباق الحلويات أو حتى يُضاف إلى السلطات والوجبات الخفيفة.

ويُعد البندق من المكسرات الغنية بالسعرات الحرارية، إذ تحتوي كل 100 غرام على 628 سعرة حرارية، و16.7 غراماً من الكربوهيدرات، و15 غراماً من البروتين، وتصل نسبة الدهون في 100 غرام إلى 60 غراماً، تنقسم بين دهون مشبعة ودهون أحادية غير مشبعة، ويوصف البندق بأنه بمثابة منجم من الفيتامينات، إذ يحتوي على فيتامينات (أ) و(ك) و(هـ) و(ج)، والفسفور والبوتاسيوم والزنك والكالسيوم والحديد.

وتعد فوائد البندق النيء أعلى من المحمص، لاسيما لجهة مضادات الأكسدة التي يكون معدلها أعلى في الأول، ولذا يوصي خبراء التغذية بحصة منه في اليوم، ومن أهم فوائد البندق خفض نسبة الكوليسترول الضار، بسبب احتوائه على كمية كبيرة من الأحماض الدهنية غير المشبعة، كما يعمل على الوقاية من أمراض القلب بسبب اشتماله على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تعمل على تعزيز صحة القلب وعلى رأسها المغنيسيوم الذي يعمل على التحكم في معدل ضغط الدم، وينعكس على امتصاص الكالسيوم.

أمّا مريض السكري فيستفيد من تناول البندق بسبب احتوائه على نسبة من المنغنيز، الذي يساعد في تحسين نسبة الغلوكوز في الجسم.

ويحمل البندق العديد من الفوائد للمرأة الحامل، لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة لصحتها، كالدهون المتعددة غير المشبعة والفيتامينات والألياف والسترولات النباتية وأحماض «أوميغا 3» و«أوميغا 6» الدهنية، إضافة إلى حمض الفوليك والبروتينات.

. 628 سعرة حرارية في كل 100 غرام من البندق.

. من أهم فوائده خفض نسبة الكوليسترول الضار لاحتوائه على كمية كبيرة من الأحماض الدهنية غير المشبعة.