5 نصائح لنضارة البشرة في رمضان

بخلاف ما يعتقده البعض أن الصيام يؤدي إلى جفاف البشرة، أكّدت الأخصائية في الأمراض الجلدية والتجميل في مستشفى فقيه الجامعي، الدكتورة رنا أبوتراب، أن الصيام الصحيح وتناول الأغذية المفيدة والابتعاد عن العادات الصحية الخاطئة، من شأنه أن يقوم بتنظيف الجسم من السموم، الأمر الذي ينعكس بلاشك على البشرة ونضارتها. وقدّمت أبوتراب خمس نصائح أساسية يمكن اتباعها خلال شهر الصيام، للحصول على بشرة نضرة، دون تعرضها للإرهاق أو الجفاف بسبب النقص الحاد في الترطيب وفي التغذية التي تحتاج إليها.

1- تعويض المياه

لابد من شرب كميات وفيرة من المياه في الفترة الممتدة من الإفطار وحتى السحور، لتعويض نقص المياه في الجسم، ويجب تناول كميات المياه على نحو مركز ومتواتر من الإفطار وحتى السحور، بمعدل كوب كل ساعة، مع الابتعاد عن تناول كميات كبيرة من المياه دفعة واحدة، لأن الجسم يتخلص من هذه المياه بسرعة، دون أن تقوم بدورها في ترطيب الجسم، وبالتالي ترطيب البشرة.

2- وجبة متوازنة

لابد من تناول وجبة متوازنة عند الإفطار، تحتوي على الكميات التي يحتاج إليها الجسم من البروتين والخضراوات، فضلاً عن أهمية تناول حصة من الفاكهة، لأن الوجبة المتوازنة ستقدّم للجسم المعادن والفيتامينات التي يحتاج إليها، وهذا سينعكس على البشرة. ومن الأفضل الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، لأن السكر يؤذي البشرة، ويعمل على زيادة الحبوب كما أنه يسبب مشكلات عدة في البشرة.

3- ساعات النوم

يجب أن يحصل جسم الإنسان على العدد الكافي من ساعات النوم من أجل تجديد الطاقة والخلايا، ويفضل تجنب السهر إلى وقت متأخر أو النوم بشكل متقطع جداً. ويحتاج الجسم في المتوسط من ست إلى ثماني ساعات من النوم للحصول على الراحة، لأن نوعية النوم غير الجيدة تؤدي إلى رفع معدل هرمونات التوتر، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الحبوب في البشرة.

4- العناية بالبشرة

تحتاج البشرة إلى الترطيب من خلال العناية المنزلية والمستحضرات، لذا يجب اختيار كريمات البشرة بعناية، ويمكن التركيز على الكريمات المرطبة التي تحتوي على «هايلورونيك أسيد» وفيتامين «بي 5» الذي يساعد على ترميم البشرة، والابتعاد عن الكريمات التي تحتوي على الفازلين والغليسرين والزيوت التي ترفع من نسبة الحبوب بالبشرة، ويمكن لأصحاب البشرة التي تعاني الجفاف الحاد استخدام الكريمات التي تحتوي على نسب خفيفة من «سيرامايد» و«الغليسرين».

5- تنظيف قبل النوم

لابد من تنظيف البشرة على نحو جيد قبل النوم، ولاسيما للسيدات اللواتي يضعن مساحيق التجميل على بشرتهن على نحو يومي، ويفضل الالتزام بالغسول اليومي قبل النوم وليس في الصباح، للحصول على بشرة نقية. كما يجب استخدام كريمات الحماية من الشمس في أوقات النهار لتفادي تعريض البشرة للجفاف. وتجدر الإشارة إلى أهمية عدم استخدام كميات كبيرة من مستحضرات العناية بالبشرة، لأنها تؤثر في الطبيعة البيولوجية للبشرة.