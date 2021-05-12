لياقة.. «تمرين سوبر مان»

المصدر: الإمارات اليوم

أكد المدرب الرياضي في «غولدز جيم»، محمد أبوسمرة، أهمية المواظبة على التمارين الرياضية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لأن الصيام فرصة مميزة للالتزام بالرياضة وخسارة الوزن، بحيث يكون الجسم أكثر جاهزية لحرق الدهون. أما التوقيت المثالي للتمرين في رمضان، فلفت إلى أنه يمكن أن يكون قبل الإفطار بساعتين أو ثلاث ساعات، على أن تكون شدة التمارين متوسطة إلى خفيفة، إذ يتم التركيز على الأوزان المتوسطة، مشيراً إلى أن التمرين قبل الإفطار يحمل كثيراً من الفوائد في حرق الدهون، وتخفيف الوزن. وفي ما يلي نصائح لتمارين يومية سهلة التنفيذ خلال شهر رمضان الكريم:

يهدف «تمرين سوبر مان» إلى تقوية العضلات القطنية في أسفل الظهر، وهي عضلات مهمة جداً، لاسيما للذين يعانون الآلام في هذه المنطقة.

يمكن تأدية التمرين مع تكرار عالٍ يصل إلى 25 مرة، وتقليص عدد الجولات إلى جولتين فقط، وممارسته من يومين إلى ثلاثة في الأسبوع. ويؤدى هذا التمرين من خلال الهبوط على البطن مع القدمين واليدين مستقيمين ومحاولة النهوض مع الضغط على عضلات الظهر.

يشار إلى أن هذا التمرين لا يعمل على الحرق بقدر عمله على تصحيح القوام للذين يعانون ضعفاً في أسفل الظهر.

• هذا التمرين لا يعمل على الحرق بقدر تصحيح القوام للذين يعانون ضعفاً أسفل الظهر.